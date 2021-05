L’inglese sexy torna disponibile a 60 anni

Troppo grande per potersi permettere di giocare in un campionato minore e troppo piccola per entrare in partita contro i colossi del settore. Jaguar Land Rover è in mezzo al guado. E come se non bastasse si ritrova alle prese con una Brexit particolarmente difficile per chi come loro ha una buona parte delle fabbriche installate oltremanica e con una pandemia che ha mandato in frantumi il mercato delle auto in tutto il mondo. Essere a un passo da scelte esiziali per il futuro è forse il momento migliore per festeggiare e ricordare un passato glorioso. Tanto più se in questo passato c’è un modello mito che si chiama E-type e compie la bellezza di sessant’anni.

Il nome dell’auto non dice molto se non agli appassionati di auto antiche e di Jaguar, ma tutti ricordano se la si definisce l’auto di Diabolik o la Shaguar di Austin Power dipinta con la Union Jack. Un’auto che, quando uscì, fece togliere il cappello a Enzo Ferrari perché andava più veloce di un’auto di Maranello, era più bella e soprattutto costava meno delle sue. Ora i collezionisti se la contendono nelle aste e la prima versione viaggia intorno alle 100mila sterline. Troppe? Potreste spenderne anche molti di più cercando di accaparrarvi uno dei 12 modelli della E-Type 60 Collection, auto restaurate e “rinforzate” da Jaguar Classic per festeggiare l’anniversario. Tutte sono ispirate ai primi modelli presentati al salone dell’auto di Ginevra nel 1961: le coupé sono rifinite con colorazione esterna Flat Out Grey (insomma, grigie) e hanno interni in pelle color Smooth Black (nero), mentre le cabriolet hanno un’esclusiva colorazione esterna Drop Everything Green (verde) e interni in pelle Suede Green (un altro verde) Specifici dettagli celebrativi ricordano, poi, il debutto svizzero. Un logo commemorativo, sviluppato con la collaborazione di Julian Thomson, Jaguar Design Director, adorna il badge del cofano, il tappo del serbatoio, le piastre del telaio e il quadrante dell’orologio nel contagiri. Mentre le console centrali sono tutte e dodici caratterizzate da incisioni progettate su misura dall’artista King Nerd e celebrano l’epico viaggio intrapreso nel 1961 dal collaudatore Jaguar Norman Dewis e dal responsabile pubbliche relazioni Bob Berry, per consentire alle E-Type di arrivare in tempo per il lancio ufficiale.

Ogni E-type 60 Edition è dotata di un cambio manuale a cinque velocità con rapportatura corta appositamente sviluppato, che è stato abbinato al propulsore Jaguar XK sei cilindri da 3,8 litri e 256 cavalli. Un salto nella modernità, invece, è rappresentato dall’installazioni di Jaguar Classic Infotainment System con navigatore satellitare e connettività Bluetooth, o il sistema di scarico in acciaio inossidabile, l’accensione elettronica e il sistema di raffreddamento con radiatore in lega. Il prezzo delle vetture non è stato svelato, ma visto che la E-Type con un motore di 3.8 litri restaurata da Jaguar Classic costa 315mila sterline (circa 370mila euro), probabilmente si dovrà sborsare almeno il doppio per una E-Type 60 Collection.

Se le cifre sono esagerate è sempre possibile affogare il sogno infranto nell’alcool. Oltre ai soliti orologi, le stampe, magliette e modellini, per festeggiare l’anniversario la distilleria Glenturret ha preparato un whisky E-Type, realizzato per evocare lo spirito dell’auto. Ne sono state confezionate solo 265 bottiglie e andrebbero a ruba se non fosse per il prezzo di 1500 sterline (1750 euro).