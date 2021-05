C'erano una volta le multinazionali dell’alcool: Campari, Diageo, Bacardi, Pernod Ricard e altri pochi eletti che si spartiscono il mercato mondiale degli spirits. Ci sono ancora, ovviamente. Ma ci sono anche quelli del fai-da-te, che il loro amaro, o gin, o whisky che sia, se lo vogliono produrre da soli... o vogliono illudersi che sia prodotto apposta per loro: sono i patiti dei cosiddetti craft spirits. La versione cool del limoncello della zia e della grappa al pino mugo del nonno, un movimento che sta conquistando il mondo, Italia compresa. Che sta mostrando una smisurata passione per il gin. Un richiamo alle origini: leggenda vuole un antenato del gin, prodotto dai monaci per scopi medicinali nel 1055, sia nato proprio in Italia, precisamente ad Amalfi (se vi ricorda qualcosa, per esempio il gin Malfy di Pernod Ricard, non si tratta di una coincidenza).

D’altra parte il metodo “compound”, nella quale non c’è distillazione ma il prodotto è ottenuto con la semplice macerazione a freddo di ginepro e botaniche, o addirittura con oli essenziali, ricorda molto da vicino il limoncello o la grappa del nonno di cui sopra. È quello normato dalla legge europea sulle bevande spiritose (si chiamano proprio così, e non perché creano una discreta euforia), cioè il regolamento Ue 787 del 2019, che autorizza ad utilizzare la menzione di “dry gin” se lo zucchero eventualmente presente è in concentrazione inferiore al decimo di grammo per ogni litro. Fatta la legge (o meglio, il regolamento), sono fiorite le distillerie. Ci sono l’Anonima Distillazioni di Gubbio e la Winestillery di Gaiole, fra le colline del Chianti. La Peter in Florence (indovinate dove?) e l’Eugin Distelleria Indipendente di Meda. La Capovilla Distillati di Rosà, in provincia di Vicenza, e la Distina di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza. E poi c’è The Spiritual Machine, la quintessenza del cicchetto fai-da-te, che partendo da 150 botaniche ha sviluppato più di 40 miscele pronte all’uso per permettere a tutti di creare il proprio spirito (vermouth, gin, amaro, bitter che sia) con infinite combinazioni. «Tutto iniziò nel 2015 a Torino, quando lanciammo sul mercato il nostro primo alcolico artigianale», racconta a Economy Elisa Cravero (nella foto), ceo e founder nel 2017 (insieme a Matteo Fornaca e Matteo Dispenza) di The Spiritual Machine. «Seguimmo il classico iter: trovare una distilleria, creare una ricetta con un professionista, fare prove su prove. Un processo lunghissimo, con un investimento iniziale cospicuo». Peccato che, una volta avuta fra le mani la prima bottiglia, il panorama dei craft spirits fosse già cambiato, con molti nuovi produttori sul mercato e, di conseguenza, i distributori sommersi dalle richieste. «Da questa esperienza abbiamo pensato: come potremmo risolvere il problema non solo per noi, ma per tutte le migliaia di potenziali produttori di craft spirits nel mondo? Abbiamo trovato la chiave di quella che ancora oggi è l’innovazione alla base del processo di The Spiritual Machine: scomporre i principali alcolici sul mercato in decine di miscele naturali, di prima qualità e certificate, partendo da 150 piante aromatiche diverse - le cosiddette botanicals, ndr -. Questa innovazione permette oggi ai nostri clienti di creare il primo prodotto molto più velocemente, e con un primo investimento molto più ridotto rispetto a quanto oggi offre il mercato».

Partendo da 150 botaniche diverse, con The Spiritual Machine chiunque può produrre il proprio spirito

Come spesso accade nelle startup, la prima idea non era quella vincente, ma ha permesso a The Spitiual Machine di firenziarsi trovando la propria strada: «Il nostro primo prodotto è stato un kit in cui grazie ad alcune miscele, tre per kit, chiunque aveva la possibilità di personalizzare il proprio vin e Vermouth, pensato per un pubblico B2C», racconta Elisa Cravero. «Le vendite dei kit non decollavano, ma in breve tempo abbiamo cominciato a ricevere sempre più richieste da professionisti del settore horeca che vedevano nelle nostre tinture e distillati lo strumento perfetto per poter creare e lanciare sul mercato un proprio brand alcolico. Grazie al nostro studio del processo e alle miscele abbiamo così potuto accorciare i tempi di produzione, ridurre la quantità minima richiesta da una distilleria tradizionale e così diminuire anche l’investimento iniziale del cliente». Un processo che ha iniziato ad attirare le cantine che volevano iniziare a produrre vermouth (composto per il 75% da vino) e altri player e fornitori del mondo beverage. Oggi The Spiritual Machina ha una quarantina di clienti (la maggior parte riordina entro un anno, triplicando il primo quantitativo) tra locali, cantine e distillerie. Ma anche società di organizzazione eventi e aziende in cerca di una white label per fare un regalo speciale o dare un tocco in più alla propria attività. «Persino le distillerie, da cui temevamo di essere percepiti come potenziali competitor, vedono invece in noi la possibilità di esternalizzare la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, velocizzando il time to market», sottolinea la ceo di The Spiritual Machine. «I clienti arrivano soprattutto dal passaparola, spesso dopo aver assaggiato uno dei nostri prodotti. Per ogni cliente noi facciamo consulenze su misura, ma ovviamente le esigenze dipendono dal loro core business. Nell’ultimo anno abbiamo strutturato internamente una unità di marketing che, tramite campagne online e consulenze personalizzate, ci permette costantemente di ampliare il nostro bacino di clienti».

Nonostante la maggior parte dei clienti sia nel settore horeca, durante la pandemia The Spiritual Machine è cresciuta del 300%. «L’aumento di fatturato è spiegabile soprattutto con il fatto che abbiamo smesso di pensarci come “produttori”, ma come centro di una community di professionisti interessati agli spirits artigianali, che oggi conta oltre 4000 utenti», spiega Elisa Cravero. «A breve daremo alla nostra comunità la possibilità di accedere ad una vera accademia degli alcolici artigianali, che lanceremo con il nome di Tsm Academy. Inoltre la nostra sezione It sta implementando un configuratore online per guidare gli utenti nella personalizzazione del proprio spirit. E per supportare la crescita di fatturato e l’apertura di nuovi mercati, io e miei soci siamo concentrati nello sviluppo strategico. Siamo stati contattati da diversi investitori locali, e contiamo nel 2021 di poter chiudere un primo round di investimento».

E ora The Spiritual Machine guarda oltreconfine: «Abbiamo già prodotto per clienti esteri, e stiamo aprendo in questi giorni una base operativa a Lyon, in Francia», conferma Elisa Cravero. «Stiamo inoltre testando il mercato tedesco e nella seconda metà del 2021 avremo una prima rete commerciale dedicata. Nel 2022 punteremo invece al mercato statunitense, che riteniamo quello più complicato ma allo stesso tempo più interessante nel nostro settore. Siami arrivati 14° nella classifica delle startup italiane dell’Italian Trade & Investment Agency nella selezione del Global Startup Program: questo ci permetterà, non appena le regole Covid lo permetteranno, di poter essere ospitati due mesi a Chicago in un percorso di accelerazione. Siamo molto orgogliosi del percorso che ci ha portato fino a qui», conclude la ceo di The Spiritual Machine, «ed una delle chiavi vincenti è l’esserci pensati sin dall’inizio non come una azienda tradizionale di produzione di alcolici, ma come una “digital company”, costruendo una struttura digitale a supporto sia del processo di vendita che della community di produttori artigianali che si sta formando intorno a noi».