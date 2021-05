Peugeot 308 otto anni dopo: ecco la terza generazione

A otto anni dal lancio arriva la terza generazione della berlina compatta di segmento C, la nuova Peugeot 308. Il modello è stato completamente rinnovato sia per quanto riguarda lo stile, sia a livello meccanico, con l’adozione della nuova piattaforma EMP2.

La 308 porta al suo debutto anche il nuovo logo del leone, che per l’occasione viene posizionato anche sulla fiancata della vettura. Gli interni propongono l’infotainment i-Connect, una versione ulteriormente aggiornata del classico i-Cockpit, dove strumentazione e infotainment sono gestiti da due schermi da 10 pollici, il primo anche con grafica 3D.

Disponibili due motorizzazioni ibride Plug-In: la 180 e-EAT8 e 225 e-EAT8, con pacco batterie dalla capacità di 12,4 kWh, ricaricabile in poco meno di 2 ore, per un’autonomia elettrica di circa 60 km. L’offerta è completata da un 1.5 Diesel BlueHDi da 130 CV e un benzina 1.2 PureTech declinato in due step di potenza: 110 e 130 CV.