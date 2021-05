«Credo assolutamente che il futuro della mobilità e della qualità del territorio risiedano nei veicoli elettrici, dove tecnologia e innovazione sono orientate a soluzioni sempre più avanzate di circolazione eco-compatibile. Da oggi saremo in grado di offrire una nuova modalità di guida a emissioni zero qui in Sicilia, una terra dove la tutela del patrimonio naturale deve essere una priorità condivisa e ricercata dalla Pubblica Amministrazione e dalle Compagnie private». A leggere adesso un’affermazione del genere si resta interessati e attratti. Ma quando quattro anni fa a pronunciare quelle parole fu Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily By Car, furono in tanti a chiedersi cosa spingesse un imprenditore avveduto e lucido come lui a spingersi su un terreno così nuovo. «Già: quando nel 2017 abbiamo lanciato per primi in Europa l’autonoleggio di vetture full-electric molti dovettero dire tra sé e sé: a Palermo c’è un folle scatenato!», racconta oggi lui, divertito: «Pochi pensarono che fossi lungimirante. Oggi, è una cosa evidente a chiunque».

Dottor Dragotto, partiamo dall’attualità, però: il lockdown ha colpito gravemente il turismo e fatalmente anche l’autonoleggio. Ora come vanno le cose?

Sul pregresso abbiamo sofferto come tutti. Ora l’attività sta ripartendo. Continuiamo a credere come e più di prima nell’autonoleggio elettrico. Al momento, su una flotta complessiva che va attestandosi sulle 12.500 vetture, almeno 200 sono full-electric, e abbiamo introdotto anche le ibride, soprattutto Fiat anche per sostenere la produzione italiana. E proseguiremo in questa transizione energetica, anche in considerazione che le case automobilistiche sembrano decise, dal 2025, a non produrre più vetture endotermiche. Postuliamo anche che invece continuino per un altro paio d’anni, ma l’approdo al full-electric è sicuro. Quanto a noi, in quattro anni, dalle 70 auto del 2017, abbiamo quindi quadruplicato il business: sta entrando nella struttura mentale dei cittadini il fatto che l’auto elettrica sia un’alternativa valida e premiante, grazie anche alle pubblicità che le case automobilistiche stanno facendo delle loro vetture, ormai con autonomie dai 300 ai 500 chilometri. È un business che camminerà e avrà il successo che merita. In questa prima ripartenza siamo soddisfatti dei risultati negli aeroporti milanesi, Linate e Malpensa, a Roma, a Palermo. Chi noleggia con l’elettrico noleggia con noi. Ci si deve abituare al fatto che alcuni clienti abbiano ancora dei dubbi. Passeranno!



Tanta acqua è passata sotto i ponti, dal quel pionieristico annuncio del 2017…

Indubbiamente: ed uno dei grandi meriti che tutti ci risconoscono è stato promuovere la cultura dell’auto elettrica, anzi meglio ancora della mobilità elettrica, a 360 gradi. Il nostro Donna Sicilia è stato il primo in Europa a mettere la bandierina della mobilità sostenibile, e per di più in un territorio all’epoca completamente vergine. Abbiamo molti tour operator stranieri che collaborano con noi solo sul target dell’elettrico, perché ci sono ormai turisti che vogliono l’auto no-carbon, e queste agenzie ci contattano subito per Donna Sicilia.

Nell’ambito dell’autonoleggio l’approccio alla sostenibilità è sempre più sentito e richiesto anche dall’utenza

E avete nuove iniziative in arrivo? Ci ha abituato a questo!

Con lo stesso criterio seguito quattro anni fa quando lanciammo il circuito turistico in auto elettrica che battezzammo Donna Sicilia e che toccava trenta dimore nobiliari che abbiamo attrezzato a nostre spese con le colonnine di ricarica elettrica, stiamo per sbarcare in Puglia con un tour meraviglioso tra masserie, trulli e case storiche. In ogni struttura convenzionata i nostri partner potranno ricaricare le auto e gustare le meraviglie del luogo…



E cosa pensa della ripresa turistica? È ottimista?

Lo sono sempre e da sempre. Sono convinto che dal prossimo giugno l’attività economica complessiva ripartirà bene. E con l’economia ripartirà anche il turismo, se non al 100% almeno all’80%. Il problema più grave sarà riavere turisti stranieri. In molti Paesi, compresi gli Stati Uniti, i tour operator fanno propaganda contro l’Europa in genere e l’Italia in particolare. Si tratta di una speculazione vergognosa eppure lo fanno… E noi ancora qui a dire: “è zona rossa, attenzione, non vi muovete”…

Non le piace la gestione di queste riaperture?

Sulle zone colorate dovrei muovere molte critiche. Non sono in possesso dei dati, ma trovo scandaloso che la Sicilia sia in rosso e la Lombardia invece sia in giallo. Ma non insista: non servono a nulla le polemiche. E non voglio lamentarmi della situazione che ha vissuto l’autonoleggio. Parliamo piuttosto dei ristoratori. Che senso ha il coprifuoco alle 22? Se non si gestisce la riapertura con prudenza ma anche con coraggio la possibilità concreta e drammatica è che chiudano per non riaprire mai più decine di migliaia di imprese. E’ chiaro che al punto in cui siamo il presidente Draghi - che sta facendo alcune cose fondamentali che sarebbe stato giusto fare già da anni - suggerisco che a partire dal 1° giugno si deve aprire, aprire tutto, pena un dramma sociale assoluto. Lo sta facendo tutto il mondo occidentale.

Dopo il circuito “Donna Sicilia” Sicily by Car sta per lanciare un percorso turistico anche in Puglia tra trulli e masserie



Cosa farebbe per rilanciare il turismo?

Posso dirle intanto cosa sta facendo la Fondazione Dragotto: stiamo restaurando Villa Lampedusa, un’assoluta meraviglia architettonica. Il dramma del turismo in Italia è però la programmazione, che manca assolutamente anzi, peggio: è sbagliata! Chi fa programmazione oltre il privato? In generale gli assessorati regionali e comunali, che però a volte fanno male o poco o non collaborano tra chi ha deleghe per il turismo e chi per la cultura. Quando in un assessorato c’è una squadra inadeguata, e in moltissimi casi è purtroppo così, non c’è alcuno sviluppo. Io da quasi 20 anni programmo il nostro sviluppo attraverso gli aeroporti dove passano milioni di persone ed essere lì con la nostra comunicazione per dire “Noi ci siamo!”. Perché non lo fa anche la mano pubblica? E poi i programmi per l’attrazione dei turisti. Ne ricordo uno, bellissimo, per valorizzare la Sicilia d’inverno. Si offrivano soggiorno a prezzi accessibili in località della cintura metropolitana di Palermo. I turisti affluivano attratti dalla convenienza ma poi spendevano di più, consumavano cene e pranzi, e durante il giorno visitavano le meraviglie di Palermo. Ma dobbiamo risalire a 20 o 30 anni fa. Poi i soldi per le sagre paesane li trovano… ma i turisti stranieri non vengono per le sagre paesane!