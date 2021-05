Maggio, tempo di libri vip nel salotto romano giornalistico e televisivo. Apre le danze il nuovo libro di Bruno Vespa dedicato ai ritratti dei presidenti della Repubblica alla vigilia della scadenza del mandato di Sergio Mattarella (Quirinale), pubblicato da Rai Libri che edita anche il volume di Daniela Ferolla (Un attimo di respiro) dedicato al wellness post covid 19. Ma è ormai un must avere un libro da lanciare, soprattutto se si fa Tv o si scrive nei giornali. Annalisa Cuzzocrea, firma di Repubblica, ha dato alle stampe un testo per le edizioni Piemme, “Che fine hanno fatto i bambini”, e lo ha presentato con successo in quasi tutte le trasmissioni Rai. Richiestissimo il libro di Antonio Preziosi, “Il Papa doveva morire, storia dell’attentato a Wojtyla del 13 maggio 1981”, con prefazione di monsignor Rino Fisichella.

Scrive pure Mara Venier, regina della Domenica In di Rai 1, che sta preparando con Rai Libri un romanzo sulla mamma e la malattia che l’ha colpita prima della morte. Sulla rampa di lancio, per i tipi Rai, pure Sabina Donadio, giornalista e moglie del direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani. Già volto Mediaset, Sabina prepara un libro che dovrebbe uscire in autunno, ma che ha già scatenato la curiosità di molti dirigenti di viale Mazzini. Ha appena pubblicato il suo primo romanzo, dedicato all’amore in tutte le sue sfaccettature, Lucilla Agosti, conduttrice televisiva che ricordiamo qualche anno fa a Sanremo. «Spesso si raccontano nei libri emozioni o storie che non riescono ad arrivare alla dimensione verbale», spiega lo psicologo Stefano Pieri, uno dei nomi di Uno mattina in famiglia, «ma in tempo di pandemia e di lockdown scrivere fa comunque bene all’anima». Scrivono tutti quelli che sentono di aver qualcosa da dire o da confessare, come l’ex miss Italia Manila Nazzaro. Reduce dal successo di Tempation Island, programma di Maria de Filippi a cui aveva partecipato con il compagno Lorenzo Amoruso, Manila sta per fare il suo debutto come scrittrice mentre in tanti se la contendendono per il prossimo palinesto 2021/22. La pandemia ha tagliato budget e fantasia, e chi lavora in Tv deve affinare la creatività, inventandosi mille modi per “fare notizia” sui social. E se il mercato televisivo si restringe, molti resteranno fuori al prossimo giro, giusto? Del resto, in Rai è tempo di rinnovo del Cda, e anche a Mediaset dovrebbero cambiare equilibri e volti già dal prossimo settembre. Elisa Isoardi per ora non ha scritto un libro, ma è uno dei nomi più gettonati in Tv. Dopo aver bucato lo schermo a Ballando con le stelle, Elisa sta sbancando all’Isola dei famosi mentre si prepara a nuovi impegni Tv dopo l’estate. Si parla di lei per sostituire Federica Panicucci, o addirittura per una serie di prime serate. Elisa non parla, ma a Cologno Monzese sono in molti a scommettere sul fatto che sarà lei il volto simbolo del Biscione nella prossima stagione. Speriamo, a questo punto, che dopo aver conquistato il nuovo programma - qualunque esso sia - ceda anche lei al vezzo di scrivere e di raccontare di sé. Talentuosa e poliedrica, Elisa avrebbe davvero molto da raccontare. Siete d’accordo?

P.S.: anche l’autrice di questa rubrica, Monica, ha appena pubblicato un libro, di divulgazione economica “di qualità”. S’intitola “Quadrare i conti – manuale di economia per le famiglie” (Rai Libri, euro 18).

E si occupa di mutui, bollette, risparmio, assicurazioni, casa e mercati raccontati attraverso una o più storie che fanno della narrazione economica, storicamente ostica, un argomento non solo “commestibile” ma persino accattivante. Non se lo poteva “scrivere da sola”, in questa sua rubrica, e allora lo abbiamo aggiunto noi. E quanto prima ne faremo una recensione più approfondita: il tempo di leggerlo! (s.l.)