Impermeabile scuro, baffi finti, giornale con buchi per gli occhi: è l’abbigliamento iconico (e molto romanzato) dell’investigatore che cerca di carpire i segreti industriali dei concorrenti o che si mette sulle tracce del marito fedifrago. Uno stereotipo, appunto, che se già prima del Covid era molto lontano dalla realtà, oggi è ormai distante anni luce dalla professione che ha unito tecnologia, conoscenze digitali e abilità “analogiche” come la capacità di fare le domande giuste al momento giusto.

Un mestiere interessante e soprattutto in continua trasformazione. Per questo, abbiamo deciso di farcelo raccontare da Marianna Vintiadis, 16 anni al vertice di Kroll prima in Italia e poi nell’Europa Meridionale e, da novembre, titolare della sua agenzia 36Brains, insieme a un socio under-30 esperto di digitale. «Il “36” è il primo numero piccolo che abbia una certa complessità, perché è il prodotto di due quadrati, quattro e nove, e si presta a tante ricombinazioni. Stiamo lavorando perché le tecnologie – ci spiega Vintiadis – permettano di trasformare il modo in cui si fanno le indagini, senza che per questo diventino l’unico strumento: la componente umana rimane fondamentale. Quando si è deciso di meccanizzare le Camere di Commercio non si è soltanto accelerata la procedura per ottenere una visura, ma si è data la possibilità di ottenere informazioni che prima era impossibile avere. Allo stesso modo si è trasformato anche il nostro lavoro, che oggi ha la possibilità di reperire più informazioni con costi più bassi».

Il rovescio della medaglia, per cui il ruolo della persona rimane centrale nel lavoro investigativo, è che l’enorme quantità di dati che ognuno di noi genera – basti pensare ai social network – deve essere letta con senso critico. Bisogna, insomma, dividere il grano dal loglio e trovare il modo di interpretare correttamente quello che si legge.

La tecnologia sta trasformando il metodo di indagine e di analisi, ma la dimensione umana è ancora fondamentale

Ma c’è un’altra novità nel mestiere investigativo: «Finora – aggiunge Vintiadis – i servizi venivano letti in un ambito difensivo: si subisce un torto o un’azione potenzialmente dannosa, bisogna trovare le prove per dimostrare che si è vittime e bisogna quindi pagare qualcuno che ci aiuti in questa ricerca. Oggi invece le informazioni che abbiamo la capacità di reperire servono soprattutto per posizionare meglio un’azienda in un settore, per farla muovere con maggiore fiducia in un determinato mercato. Questi strumenti erano già appannaggio delle grandi imprese, ma oggi sono possibili anche per realtà più piccole».

L’identikit dell’azienda che si rivolge a 36Brains è un’impresa manifatturiera con un fatturato compreso tra i 50 e i 500 milioni. Si tratta di un comparto enorme – l’Italia è la seconda industria in Europa – poco presidiato e che non è incline a grandi spese. Proprio per questo le tecnologie vengono in soccorso, garantendo una riduzione sostanziale dei costi d’ingresso per l’investigazione. Tipicamente, dunque, l’azienda si rivolge a 36Brains perché «sa di avere un problema – chiosa Vintiadis – e ha necessità di aiuto. Magari perché un concorrente sta crescendo molto in un determinato settore o area geografica. Noi non forniamo strategie aziendali, non facciamo consulenza. Ma svolgiamo un’analisi della situazione e magari possiamo scoprire che il concorrente ha realizzato una partnership di cui l’azienda non era al corrente. L’Italia è molto trasparente sui bilanci societari, ma la maggior parte dei Paesi non lo è. In Germania, ad esempio, è poco evidente perfino il socio di controllo. L’Unione Europea ha sollevato un tema di tracciabilità che è però più riferito al problema del riciclaggio». Andare a scoprire e analizzare i bilanci, dunque, è un mestiere tutt’altro che banale. Negli Usa, ad esempio, c’è l’obbligo di pubblicità solamente per le società quotate (che vengono definite non a caso “public company”).

Il Covid ha cambiato il mestiere investigativo? No, ma lo ha reso un po’ più complesso nella parte squisitamente analogica, cioè quella in cui ci si deve confrontare con la gente, di persona. Perché per il resto le tecnologie sono talmente avanzate e affidabili da garantire risultati impensabili fino a qualche anno fa. «Per il futuro – conclude Vintiadis – abbiamo già in mente di consolidare la presenza all’estero: d’altronde, il nostro è un lavoro internazionale per sua natura. Se rimani fisso in un territorio perdi un po’ gli stimoli».