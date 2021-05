Alzare i calici a distanza, con le bollicine in video? Ai tempi del Covid, il brindisi a distanza ha contribuito alla sostenibilità sociale, personale, umana. E inviare bottiglie è diventato un moderno e piccolo-grande atto di altruismo e vicinanza. Non sorprende, quindi, che sulla piattaforma Winelivery, il servizio di consegna a domicilio che recapita vini, birre e drink in meno di 30 minuti e pronti da stappare, un ordine su dieci sia un regalo per un amico: «L’Italia resta il Paese della convivialità», spiega Francesco Magro, co-founder e ceo della società, «ed è sorprendente come, nonostante il distanziamento, ci siamo rivelati ancora una volta un popolo unito: il Covid, alla fine, ha solo cambiato il modo di tenerci in contatto, riuscendo a mantenere vivi l’affetto, l’amicizia e la condivisione».

Già, perché al netto del distanziamento fisico, la pandemia sembra aver unito gli italiani addirittura più di prima, e tutto è avvenuto grazie alla tecnologia: secondo l’Istat la quasi totalità degli italiani ha dichiarato di essere riuscita a dedicarsi di più alla cura dei propri rapporti sociali. Il 62,9% delle persone ha sentito i parenti più del solito ed il 63,5% ha cercato di riservare più tempo agli amici stretti. In questo, la tecnologia e i servizi di delivery sono stati di grande supporto, permettendo di mantenere per quanto possibile le proprie abitudini e di stare in compagnia, anche se solo in video.

Winelivery ha decisamente fatto la sua parte: quest’anno ha infatti aiutato le persone in tutta Italia ad organizzare, anche all’ultimo minuto, video aperitivi e a consegnare nelle mani di festeggiati sorpresi una bella bottiglia pronta da stappare, magari durante una cena tra amici su Zoom: «Fin dai primi giorni di lockdown, assieme a un forte aumento degli ordini sulla nostra piattaforma, sono aumentate notevolmente le richieste di ordini regalo e ordini da “condividere”», continua Magro. «Mi spiego meglio: molti nostri clienti, al fine di ricreare momenti di condivisione e convivialità, richiedono consegne multiple, una per sé e una per qualcun altro, vuoi per il compleanno, vuoi per festeggiare chiusure di contratti a lavoro o semplicemente per fare una bella sorpresa a qualche amico rimasto solo a causa del lockdown. Io stesso mi sono trovato a brindare con dei cari amici avvicinando il calice alla fotocamera del telefono dopo aver mandato loro delle birre con Winelivery».

Per l’app di consegna a domicilio, è di certo una bella soddisfazione: dopo l’esordio sul mercato, avvenuto nel 2016 a Milano, Magro e i suoi soci Andrea Antinori e Giovanni Roberto si trovano adesso con oltre 60 magazzini in Italia, più di 50 città coperte (che però aumentano letteralmente di giorno in giorno), 750mila persone che hanno già installato l’app sul proprio cellulare e più di un milione di bottiglie vendute. Winelivery ha mantenuto tassi di crescita del 300% circa anno su anno, con uno strabiliante 600% del 2020 sull'anno precedente. Risulta inoltre un successo anche dal punto di vista del funding: in meno di 5 anni ha raccolto oltre 7 milioni diventando ad oggi il primo player italiano della drink delivery nonché il servizio di consegna a domicilio di beverage più diffuso in tutto il territorio.

La funzione di sostegno alla società, anche tramite piccole azioni come quella di far condividere momenti di convivialità, corre ovviamente su un altro binario, rispetto ai risultati economici e di crescita aziendale: ma in tempi di pandemia, essere socialmente sostenibili vuol dire anche questo.



