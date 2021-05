Purtroppo il Covid lascia spesso lunghi strascichi

Gli effetti acuti della pandemia di SARS-CoV-2 sulla vita delle persone hanno giustamente tenuto alta l'attenzione della nazione, ma gli effetti a lungo termine che molte persone soffrono stanno attirando sempre più attenzione. Ora ufficialmente chiamata Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC), ma precedentemente conosciuta come Long Covid, questa sindrome rappresenta una costellazione debilitante di sintomi che persistono a lungo dopo un periodo in cui le persone dovrebbero essersi riprese dalle fasi iniziali della malattia. Le persone con Long Covid riferiscono di stanchezza, "nebbia cerebrale", disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno, ansia, dolori muscolari e molto altro. Indagini condotte da notevoli gruppi di pazienti hanno trovato una grande eterogeneità tra gli individui nei tipi e nella cadenza dei loro sintomi. La Covid lunga si verifica in persone che inizialmente erano molto malate e in quelle che inizialmente erano senza sintomi. Uno studio del Regno Unito ha riportato che una mediana di 5 mesi dopo la dimissione dall'ospedale per Covid-19, solo il 29% si sentiva completamente recuperato e 1 su 5 aveva una nuova disabilità - quasi il 40% aveva una grave o molto grave compromissione della salute mentale e fisica.

Con milioni di persone ospedalizzate e molti altri milioni infettati dalla SARS-CoV-2, le implicazioni per Long Covid sono profonde. Abbiamo un gran numero di persone che affrontano la prospettiva di una condizione cronica senza diagnostica o terapeutica. Siamo di fronte a una condizione post-virale di proporzioni potenzialmente storiche e siamo quasi completamente all'oscuro del meccanismo sottostante. Sia i rapporti individuali che gli studi fino ad oggi dipingono un quadro di vite cambiate da un giorno all'altro, mentre le persone lottano per superare i giorni e affrontano un sistema sanitario che non può offrire alcuna assistenza sostanziale. Il fatto che la pandemia abbia avuto un impatto sproporzionato sulle comunità di minoranza aumenta anche l'importanza di concentrarsi su queste comunità mentre cerchiamo di mitigare gli effetti della Covid lunga. E per tutte le persone, questa sindrome può lasciare una tossicità finanziaria di lunga durata, che è così dannosa in un momento in cui potrebbero non essere in grado di lavorare - e sono in pericolo di perdere la copertura assicurativa.

A Yale, sentiamo la sofferenza e stiamo rispondendo su molti fronti. Nell'arena clinica, abbiamo lanciato sforzi per fornire assistenza ed essere pronti a tradurre le nuove intuizioni della ricerca nella pratica. Nella ricerca, abbiamo collegato gli sforzi attraverso le scienze di base fino alla ricerca sui risultati e alla salute pubblica per creare un'infrastruttura pronta per la scoperta e l'applicazione a ciclo rapido. Inoltre, stiamo lavorando assiduamente con i gruppi di pazienti per assicurarci di attingere alla loro saggezza e di coinvolgerli come veri membri del team. La nostra ignoranza sulla Covid lunga è profonda, e faremo rapidi progressi solo lavorando insieme, comprese le persone colpite. Stiamo anche cercando nuovi disegni di ricerca e di sfruttare le piattaforme di salute digitale per accelerare il movimento dei dati e potenziare i nostri partecipanti alla ricerca. Abbiamo lanciato il primo studio Covid lungo con il CDC - e siamo posizionati per collaborare con il NIH nei loro sforzi su larga scala in futuro.

La nazione è nel mezzo della lotta contro una terribile pandemia. Tuttavia, la sofferenza non si fermerà quando avremo sedato la diffusione del virus. Dobbiamo essere preparati ad affrontare le sindromi post-pandemiche che colpiranno milioni di persone. Ora è il momento di fare questo investimento.

Harlan Krumholz

Harlan Krumholz, M.D., S.M., è il Harold H. Hines Jr. Professore di Medicina (Cardiologia) e professore presso l'Istituto per gli Studi di Politica Sociale, di Medicina Investigativa e di Salute Pubblica (Politica Sanitaria) all'Università di Yale. È anche direttore del Yale Center for Outcomes Research and Evaluation (CORE).

Questo commento fa parte di una serie prodotta dalla Yale School of Public Health che evidenzia questioni importanti relative a Covid-19 e alla salute pubblica.