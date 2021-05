Pubblicato il rapporto annuale Pem - private equity monitor

Ben 97 operazioni di add-on, il 38% degli investimenti realizzati nel 2020: numeri in verde sulle aggregazioni industriali che contribuiscono al consolidamento delle aziende in portafoglio ai private equity. La Lombardia resta al primo posto nella geografia dell’investimento, coprendo il 38,1% del mercato e staccando di molto l’Emilia Romagna, al secondo posto, con un 13,1% e il Veneto che rappresenta l’11,1%. Il settore in cui si investe maggiormente, secondo il rapporto, è il prodotto industriale. L’evoluzione del Private Equity Monitor Index indica che a fine 2020 il valore dell’indice ha toccato 708 punti base, il livello più alto mai raggiunto negli ultimi cinque anni. Il prossimo appuntamento per i Pem talk sarà a luglio per parlare della prima parte dell’anno.