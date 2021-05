Palantir (software) apre ai bitcoin e il titolo s’impenna

La società di software Palantir ha riportato guadagni trimestrali eccellenti.

Palantir - che fa strumenti di analisi per le grandi aziende e l'industria della difesa - ha visto le sue entrate crescere del 49% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, battendo sia le previsioni dell'azienda che le aspettative degli analisti. Ma i costi gonfiati - gli stipendi, principalmente - hanno impedito al suo profitto di fare lo stesso, e gli investitori si sentivano piuttosto tiepidi su tutta la faccenda.

Cioè, fino a quando Palantir ha menzionato la parola magica nella sua conference call: l'azienda ha deciso di accettare pagamenti in bitcoin, e sta anche pensando di comprare la criptovaluta OG per sostenere il proprio bilancio. Questo potrebbe aver fatto il trucco: gli investitori hanno inizialmente mandato le azioni del 5% più in alto.

Una delle maggiori preoccupazioni degli investitori su Palantir è la sua dipendenza da un piccolo numero di grandi contratti. Perderne uno e intaccare massicciamente la sua redditività. Ma l'azienda ha avuto alcune buone notizie su quel fronte: ha aggiunto 11 nuovi clienti lo scorso trimestre, portando il totale a 149. Queste nuove aggiunte potrebbero anche essere il motivo per cui l'azienda sta prevedendo il 5% di vendite in più in questo trimestre rispetto a quanto previsto dagli analisti.

Le azioni di Palantir sono effettivamente scese al loro livello più basso finora quest'anno all'inizio della settimana, in quello che era parte di un modello più ampio: l'indice Nasdaq - pesante sui nomi Big Tech - è giù di circa il 5% questo mese. Questo è dovuto principalmente a una misura chiave delle aspettative di inflazione degli Stati Uniti, che ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2006 all'inizio di questa settimana (tweet this). Dopo tutto, se i prezzi salgono troppo in alto, troppo velocemente, è più probabile che la Federal Reserve degli Stati Uniti intervenga e aumenti i tassi di interesse per rallentare la salita, il che renderebbe i titoli più rischiosi - i titoli tecnologici come Palantir tra questi - improvvisamente più cari.