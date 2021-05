La scure del governo taglia con la multa gli utili Alibaba

Il colosso cinese Alibaba ha registrato vendite trimestrali migliori del previsto giovedì, ma una multa da record per la piattaforma ecommerce molto, molto cattiva ha dato una sculacciata alla sua redditività.

I consumatori potrebbero non essere stati in grado di andare al centro commerciale durante la pandemia, ma i negozi virtuali come quelli di Alibaba erano affollati. Questo ha portato ad un aumento del 64% delle entrate trimestrali per l'azienda, che ha battuto le aspettative. E sembra pensare che questa tendenza continuerà: le sue previsioni di vendita per i prossimi 12 mesi hanno battuto anche le stime degli analisti.

Peccato, quindi, che sia caduta in territorio di perdita per la prima volta dal 2012. Questo è dovuto principalmente allo schiaffo di 2,8 miliardi di dollari che ha ricevuto il mese scorso dai regolatori cinesi per "comportamento monopolistico". Aggiungete il tempo turbolento che i titoli tecnologici stanno affrontando in questi giorni, e gli investitori si sono tenuti alla larga. Inoltre, la multa - la più grande del suo genere nella storia - segna la fine di un’inchiesta di quattro mesi su Alibaba, ma la minaccia di ulteriori azioni potrebbe gettare un'ombra sulle sue azioni per qualche tempo a venire. I regolatori, dopo tutto, stanno ancora infastidendo il gigante dei pagamenti Ant Group, in cui Alibaba detiene una quota di circa il 33%. Questo potrebbe essere il motivo per cui le azioni di Alibaba quotate negli Stati Uniti hanno sottoperformato il Nasdaq, che è molto tecnologico, del 4% da quando la multa è stata annunciata, anche se l'indice soffre di un esodo di investitori nervosi per l'inflazione.