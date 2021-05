Infrastrutture e trasporti per ripartire velocemente:il Gruppo FS Italiane investe facendo rotta verso Sud

«Il Gruppo FS Italiane aspira a supportare la ripresa del Paese», dice Gianfranco Battisti (nella foto), amministratore delegato, «e soprattutto quella del Sud Italia, che ha bisogno di infrastrutture e trasporti per favorire una veloce ripartenza del tessuto sociale e industriale. L’obiettivo è raggiungere una mobilità sempre più sostenibile, sicura e allo stesso tempo focalizzata sulle frontiere tecnologiche e di infrastruttura digitale di cui il Paese necessita». Nel 2020 il Gruppo FS Italiane ha accelerato nuove gare per 21 miliardi di euro e di queste una buona parte è destinato a investimenti al Sud. L’obiettivo è colmare i gap infrastrutturali che caratterizzano l’Italia meridionale, sia con interventi già previsti, sia con nuovi progetti. È previsto inoltre l’arrivo di 200 nuovi treni regionali al Sud sui 600 totali previsti in tutte le regioni italiane. I progetti infrastrutturali procedono, alcuni con cantieri già aperti, altri in fase di avvio. I lavori interessano tutte le regioni del Sud Italia, fra questi ecco gli interventi più importanti.



Linea Napoli – Bari

Il potenziamento e la velocizzazione dell’itinerario Napoli – Bari consentiranno di integrare l’infrastruttura ferroviaria del Sud del Paese con il core corridor “Scandinavia – Mediterraneo” che ci collega con l’Europa. Il miglioramento delle connessioni della Regione Puglia e delle Province più interne della Regione Campania al sistema di trasporto nazionale ed in particolare alla linea AV/AC Milano – Roma – Napoli è il primo passo di un ampio processo di integrazione e di sostegno allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, connettendo due aree, quella campana e quella pugliese, che da sole rappresentano oltre il 40% della produzione meridionale. A lavori ultimati, il viaggio tra Napoli e Bari sarà coperto in 2 ore, contro le circa 4 di oggi, e quello fra Roma e Bari in tre ore, con un risparmio di circa due ore rispetto alla percorrenza attuale.



Investimenti in Sicilia

Sono tredici i miliardi che il Gruppo FS Italiane sta investendo in Sicilia per migliorare le infrastrutture ferroviarie dell’isola. La rete regionale siciliana è oggetto di importanti e significativi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, che confermano la centralità della Sicilia nel piano di investimenti del Gruppo e determineranno positive ripercussioni sul trasporto ferroviario sia regionale sia a media e lunga percorrenza, migliorando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario. Gli interventi in corso e quelli programmati lungo l’itinerario Messina – Catania – Palermo consentiranno di innalzare la velocità fino a 250 km/h e la conclusione per fasi permetterà progressive riduzioni dei tempi di percorrenza, a vantaggio delle persone che viaggiano per motivi di lavoro, studio e turismo. A lavori ultimati, il viaggio tra Messina e Catania sarà coperto in 45 minuti, contro i 70 minuti di oggi, e quello fra Catania e Palermo in un’ora e 50 minuti, con un risparmio di circa un’ora rispetto alla percorrenza attuale.



Linea Adriatica

Sulla linea adriatica sono in corso una serie di interventi infrastrutturali e tecnologici finalizzati alla velocizzazione della linea, prioritariamente sulle tratte Bologna-Ancona, Pescara-Bari, Foggia-Bari e Brindisi-Lecce. Oltre agli interventi di velocizzazione sulla linea adriatica sono programmati gli interventi di raddoppio della tratta Termoli-Lesina, l’unico tratto della linea Adriatica ancora a binario unico.



Linea AV Salerno – Reggio Calabria

Anche la linea Salerno – Reggio Calabria sarà oggetto di potenziamento e della costruzione di nuove tratte AV che consentiranno una maggiore affidabilità dell’infrastruttura con la riduzione dei tempi di viaggio da e per le località della Calabria sulla costa tirrenica.