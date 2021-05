La Corte europea di Strasburgo si sveglia dopo otto anni e chieda all’Italia se il processo a Silvio Berlusconi per frode fiscale sia stato limpido o contaminato a qualsiasi titolo per faziosità o iniquità procedurali. Dopo otto anni.

Surreale. Surreale non solo perché riguarda il ricorso avanzato da un imputato che sta per compiere 85 anni e salvo miracoli non avrà certo il tempo di godere degli effetti di un eventuale revisione di quel processo: semmai dell’onore restituito, ma non degli anni di emarginazione politica subiti.

Quest’uscita della Corte è surreale soprattutto perché contemporaneamente un’altra autorità comunitaria, cioè la Commissione, chiede all’Italia - giustissimamente - di procedere senza indugio alla riforma della giustizia, denunciando brutalmente che i tempi dei processi italiani sia in campo civile che penale sono incompatibili con uno stato di diritto.

Ma da quale pulpito viene la predica se poi la corte di Strasburgo impiega otto anni non già per pronunciare una sentenza ma per formulare 10 domande?

In italiano si definirebbe “pagliacciata”.

Nessuna meraviglia se poi ci voleva soltanto un Covid, e un conseguente maxi-esborso di quattrini, per far percepire per la prima volta ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che questa costruzione artificiale di diritto internazionale ha un senso, il senso cioè di aiutare un po’ tutti a trovare i soldi per ripartire.

Diciamocelo: siamo ancora alla vecchia comunità economica europea. Niente è cambiato: moneta comune e fondi europei. Poi, ognuno in ordine sparso. Anche sulla giustizia: dove arriva Strasburgo, si sveglia dopo 8 anni, e straparla.

Anche se da più parti si afferma, in questi mesi convulsi, una sorta di mistica sospensione di qualsiasi dibattito sull’Europa, sulle sue possibilità, obblighi e lacune, nessuno che abbia un po’ di onestà intellettuale può negare che il percorso verso una vera unificazione resta lungo, complesso e soprattutto nebuloso. Come snebbiarlo, peraltro, vista la situazione politica che vivono i principali Stati membri?

Dalla Germania, dove l’unica certezza del dopo Merkel è che non ci sarà più la Merkel, ma nessuno dei delfini variamente sguazzanti attorno alla corazzata della quasi-ex cancelliera sembra avere davvero il carisma necessario a succederle con efficacia; alla Francia dove le vicende dell’ultimo anno e mezzo non hanno certo aiutato la leadership di Macron. Per non parlare della corpuscolare politica italiana sprovvista, ad oggi, di leader convincenti su entrambi gli schieramenti.