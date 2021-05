Boom turistico dopo il Covid, l’Italia come la Cina?

Tra le tante buone notizie economiche che arrivano dalla Cina ce n’è una che si riflette con una luce rosa sull’Italia: appena liberati dai vari lockdown, i cinesi si sono lanciati in una vorticosa stagione di turismo interno, il doppio ovviamente del 2020 ma del 3,2% superiore al livello del 2019. Che accada così anche in Italia? C’è da sperarlo: anche perché è oggi soprattutto il turismo nazionale a poter rilanciare il settore.

Tornando alla Cina, i dati borsistici pubblicati negli ultimi giorni sono stati tutti ottimi. Il governo di Pechino ha deciso di commemorare la festa internazionale del lavoro con una vacanza di cinque giorni dal 1 al 5 maggio. I 230 milioni di viaggi stimati che i cinesi hanno fatto in Cina durante la lunga pausa hanno fatto notizia a livello internazionale, poiché la cifra significava che i viaggi interni avevano superato i livelli pre-coronavirus pandemico.

La cifra di 230 milioni di viaggi effettuati durante i cinque giorni della festa del Primo Maggio è stata del 119,7 per cento superiore allo stesso periodo del 2020, quando i viaggi all'interno della Cina erano ancora limitati a causa della pandemia di Covid-19, e in aumento del 3,2 per cento rispetto al 2019. C’è una faccia peggiore della medaglia ed è che le entrate del turismo interno sono state superiori del 138,1 per cento su base annua ma solo pari al 77 per cento dei 113,23 miliardi di yuan (17,5 miliardi di dollari) del 2019.

Naturalmente gli operatori hanno offerto sconti per attirare i turisti in mezzo a una concorrenza più aggressiva in assenza di viaggiatori stranieri.

C’è un certo scetticismo sul fatto che la tendenza a viaggiare in patria possa durare quando le frontiere saranno riaperte. Moltissimi turisti cinesi erano scesi nei paesi di tutto il mondo prima che la pandemia colpisse. Con un reddito sempre più alto e l'impossibilità di viaggiare all'estero per così tanto tempo, la domanda repressa è comprensibilmente forte.

Tuttavia, leggendo i post sui social media cinesi, ci sono indicazioni che i viaggi interni potrebbero non crollare dopo la pandemia. James Liang, co-fondatore e presidente esecutivo di Tcom, ha calcolato che alcuni luoghi in Cina sono alternative decenti ai resort d'oltremare. "Per esempio, Sanya è un sostituto della Thailandia, e lo Xinjiang e il Tibet sono sostituti ai viaggi transfrontalieri a lunga distanza", ha detto. I voli da e per Hainan, dove Sanya è la città più meridionale dell'isola turistica meridionale, sono stati stimati al 22% in più rispetto al periodo di vacanza 2019. I viaggiatori non hanno lesinato le loro spese. Il contrario è stato vero.

Le pensioni di lusso nello Yunnan, la provincia nota per il suo paesaggio pittoresco, sono state popolari nonostante l'aumento dei prezzi. Infatti, gli hotel che fanno pagare più di 3.000 yuan (464 dollari) a notte sono stati i più preferiti, secondo un operatore di una pensione boutique a Dali, una città dello Yunnan. Il Tibet, ricco di "favolosi monasteri" e ricercato per "passeggiate mozzafiato ad alta quota", ha visto anche un'alta domanda di camere d'albergo di lusso.