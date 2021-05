Adesso TikTok vuole darsi anche all’ecommerce

Nuovi dettagli sono emersi durante il fine settimana sui piani di ByteDance, proprietario di TikTok, per espandere il suo business ecommerce, nel tentativo di migliorare le condizioni della sua potenziale offerta pubblica iniziale. Il successo travolgente della stella dei social media TikTok e del gemello cinese Douyin ha contribuito a rendere ByteDance una delle aziende private di maggior valore al mondo. Ma i video virali non sono l'estensione delle sue ambizioni: l'azienda vuole usarli anche per vendere qualcosa. Così, mentre le app cinesi di ByteDance hanno già ospitato 26 miliardi di dollari di spesa e stile di vita l'anno scorso, sta attualmente assumendo migliaia di personale extra nel tentativo di trasformarli in 185 miliardi di dollari entro il 2022.

ByteDance spera che i suoi algoritmi coinvolgenti le permetteranno di fare più soldi servendo annunci e acquisti in-app ai 600 milioni di utenti giornalieri di Douyin. E l'azienda è ancora più entusiasta del potenziale internazionale: le partnership pilota di TikTok con Walmart e Shopify sono probabilmente solo l'inizio.

Il più grande mercato al dettaglio del mondo si sta muovendo sempre più online: il 52% delle vendite nella Cina continentale si prevede che sarà completato virtualmente quest'anno, rispetto al 28% nel Regno Unito e solo il 15% negli Stati Uniti. E c'è anche molto spazio per la crescita: la maggior parte della popolazione cinese deve ancora fare il suo primo acquisto online.

La valutazione di 250 miliardi di dollari di ByteDance la farebbe valere più della Coca-Cola, e gli investitori pubblici di tutto il mondo sono ansiosi di mettere le mani sulle azioni dell'azienda. Ma non è chiaro se ByteDance sarebbe in grado di quotare le azioni sia a New York che a Hong Kong placando le autorità sia a Washington che a Pechino.