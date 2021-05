La questione non è più meridionale

I paragoni principali utilizzati per spiegare le opportunità del Recovery Plan sono la ricostruzione italiana nel dopoguerra e la costruzione dell’Autostrada del Sole: due esempi di “debito virtuoso”, di ingentissime risorse pubbliche utilizzate per progetti che hanno cambiato la storia delle persone e del Paese. Ma l’esempio che personalmente trovo più calzante è la riunificazione tedesca, e cioè l’immenso sforzo economico affrontato dalla Germania per integrare le regioni della ex-Ddr e ricucire un tessuto economico e sociale lacerato da generazioni, con dislivelli notevolissimi nell’occupazione, nel reddito, nei servizi.

È questo esempio che ci aiuta, meglio di tutti, a capire cosa potrebbe essere l’Italia se riuscisse ad avviare il ricongiungimento del Sud col resto del Paese, chiudendo la forbice che lo divide dalle aree sviluppate del Paese pressoché in tutti settori, dall’istruzione alla produttività. La forza potenziale di questa “Italia riunificata” è ben chiara in Europa: se abbiamo avuto la quota più alta di risorse del Pnrr e dei fondi React-Eu, in gran parte vincolati alle misure di coesione territoriale, è anche per questo.

Bisogna produrre norme accessibili allo stesso modo su tutto il territorio e rimuovere gli ostacoli amministrativi

La principale (se non unica) alternativa al declino italiano risiede nella messa a sistema della metà del Paese che il Nord Ovest e il Nord Est oggi percepiscono come “zavorra”. E lo dimostrano i dati della Golden Age italiana, tra i ‘50 e i ‘70, quando l’intervento straordinario riuscì a invertire la tendenza del regresso meridionale e a riportare il Sud alla crescita produttiva: non a caso ricordiamo quell’epoca come gli anni del “miracolo italiano”, del benessere diffuso, delle grandi opportunità per tutti.

Davanti a questa prospettiva, al Paese è richiesto un doppio salto di qualità culturale. Il Nord deve fare sua la convinzione che una crescita senza il Sud è impossibile. Gli stentati zero virgola nell’incremento del Pil pre-pandemia possono essere portati a cifre più robuste solo allargando geograficamente il perimetro dello sviluppo. Ma anche il Sud deve smettere di percepirsi come protagonista di una ottocentesca “questione meridionale”, titolare di diritti espropriati, minoranza marginalizzata, per connettersi in modo attivo alla grande questione nazionale della ripresa.

Fra le difficoltà maggiori incontrate nella stesura del Pnrr italiano, dove la ripartenza del Mezzogiorno è missione trasversale a tutte le altre, c’è stata quella di valutare l’effettiva ricaduta al Sud di provvedimenti nazionali molto ambiziosi e ben finanziati. Tre esempi per tutti: il superbonus per l’edilizia; il piano asili nido; le misure per la digitalizzazione del sistema produttivo. In ognuno di questi casi abbiamo appurato che il Meridione “intercetta” quote molto inferiori rispetto ad altre aree d’Italia, in larga parte per i suoi storici gap amministrativi, rischiando di vedere ulteriormente ampliato il divario di cittadinanza che separa un cittadino di Palermo da uno di Bolzano.

La proroga della decontribuzione e il rilancio delle zone economiche speciali portano le imprese a scommettere sul sud

Ecco, la sfida che oggi abbiamo davanti è quella di rompere questo circolo vizioso. Bisogna vincolare al Sud quote di risorse, produrre norme accessibili allo stesso modo su tutto il territorio nazionale, individuare e correggere gli ostacoli amministrativi. Dobbiamo farlo non per “facilitare il Sud” o per “risarcirlo” ma per dare al Paese una piattaforma solida di potenziale sviluppo. Le azioni specifiche intraprese per avviare questo processo sono tre. Innanzitutto l’irrobustimento amministrativo, con il concorso-lampo che prima dell’estate potrebbe portare negli uffici degli enti locali meridionali 2.800 “specialisti” in progettazione e pianificazione. In secondo luogo il superamento del tabù dei Lep, i Livelli Essenziali di Prestazione sanciti dalla Costituzione ma mai individuati dalla legge, nella convinzione che solo uguali servizi possono consentire uguali performance territoriali (il primo a cui metteremo mano è il Lep asili nido, ovvio volano dell’occupazione femminile). La terza azione ruota intorno all’asse degli investimenti e del lavoro: la proroga della decontribuzione e il rilancio delle Zes, le Zone Economiche Speciali, sono il modo con cui diciamo alle imprese: venite al Sud, scommettere sul Sud, adesso è conveniente.

Ma, al di là dei dati tecnici, preme sottolineare un elemento politico troppo spesso trascurato. La catastrofica portata della crisi pandemica ci ha obbligato, tutti, ad affrontare la necessità di terapie d’urto contro il declino nazionale: un declino che era già in corso ben prima del Covid, ma procedeva in modo lento, sotterraneo, e quindi veniva sistematicamente eluso dal dibattito politico, o addirittura negato dai miracolistici annunci su questo o quel provvedimento. Tra queste terapie d’urto si è finalmente fatta strada la necessità di “scuotere” il Sud, di riattivarlo, individuando nella sua ripresa un dato centrale per la crescita di tutto il Paese. È una novità assoluta, densa di implicazioni e di possibilità: a noi trasformarla nella prima pietra di una nuova via per lo sviluppo, di una “unificazione italiana” che farà il bene di tutti.

Al lavoro affinché un ministero per il Sud diventi superfluo

Gianfranco Miccichè, Raffaele Fitto, Fabrizio Barca, Carlo Trigilia, Graziano Del Rio, Claudio De Vincenti, Barbara Lezzi, Giuseppe Provenzano e adesso Mara Carfagna: otto ministri e un sottosegretario alla presidenza (Del Rio) con delega al Mezzogiorno che si sono succeduti dal 2005 ad oggi nei governi di Silvio Berlusconi (III e IV), Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte (I e II), Mario Draghi.

Basta questo semplice elenco per comprendere quanto frammentata sia stata negli ultimi quindici anni la politica per il Sud, la visione e la ricerca degli strumenti utili a raggiungere l’obiettivo sempre indicato e mai conseguito del superamento della distanza che lo separa dal Nord.

Misure straordinarie adoperate al Sud per sopperire alla mancanza di spesa ordinaria (e dunque inadatte a determinare lo sviluppo almeno a parole desiderato) hanno suscitato reazioni di stampo rivendicativo suscettibili di spaccare ulteriormente il Paese. L’incapacità di spendere i fondi europei bene e presto come alibi – con qualche ragione – per riproporre il modello di una crescita sbilenca trainata dalla locomotiva del Nord. E giù i vagoni.

Con il Next Generation Eu si cambia paradigma. L’occasione è di quelle che passano una volta nella vita e possono mutare il corso della storia. Intanto, si stabilisce che la questione meridionale è questione nazionale. Il vecchio ammonimento che l’Italia sarà quello che il suo Mezzogiorno saprà diventare conquista spazio nella coscienza nazionale e soprattutto è nelle convinzioni dell’ex banchiere europeo diventato premier.