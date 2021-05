«Il gap si colma con le zone economiche speciali»

«L’Italia o riparte tutta insieme o non riparte»: Francesco Boccia, pugliese, tra i più autorevoli esponenti del Pd, già ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte 2, ha idee molto chiare sulla crucialità dello sviluppo del Sud e di tutto il paese: «Le risorse del Recovery Plan saranno utili al Paese se saranno utilizzate per il Mezzogiorno e per tutte le aree in ritardo di sviluppo. Le aree interne, le aree di montagna, le periferie si trovano nelle medesime condizioni al Nord come al Sud. Penso che le risorse del Recovery Plan saranno ben investiste se saranno utilizzate per garantire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in ogni angolo del Paese su sanità, organizzazione della scuola, assistenza e trasporto pubblico locale. Che, se si va a guardare, sono gli ambiti che più di ogni altro sono stati messi sotto pressione dalla pandemia».

Onorevole Boccia: non è un po’ tardi per recuperare?

Negli ultimi vent’anni la politica ha avuto la colpa di non essere mai stata in grado di definire i Lep in Parlamento perché il conto era sempre troppo alto. Quel conto, relativo alla necessità di garantire gli stessi servizi su tutto il territorio nazionale, deve essere in capo allo Stato; ora quel conto è possibile pagarlo con le risorse del Pnrr.



Comunque sarà possibile, secondo lei, attuando il Pnrr, chiudere o almeno ridurre il gap di reddito occupazione e crescita che da sempre divide Nord e Sud?

L'obiettivo principale del Pnrr è la riduzione delle diseguaglianze, ridurre quel gap è un dovere e il Pnrr è un primo passo per colmare quel divario. Poi starà alla politica, a tutti i livelli, non sprecare l’occasione. Le risorse del Recovery Plan non saranno infinite, ma dovranno servire a portare il Mezzogiorno e tutte le aree interne, periferiche e di montagna ai livelli delle aree più sviluppate attraverso le sei missioni: dalla transizione ecologica a quella digitale, da istruzione e ricerca alle infrastrutture, dall’inclusione sociale alla sanità. L'impianto del Recovery Plan è ormai noto e disegna la società del dopo Covid-19, in cui alcuni diritti universali, a partire da scuola e salute, non potranno più essere compressi da vincoli di bilancio.

E che ruolo dovranno avere gli enti locali?

In questa partita un ruolo importante lo giocheranno i sindaci che dovranno far sentire tutto il loro peso. Ci sono alcuni progetti che impattano direttamente sui territori. Raccogliamo la sfida dei sindaci dando loro direttamente una parte degli anticipi che arriveranno sul Pnrr per poterli spendere in tempi certi. Governo e amministrazioni centrali dovranno fidarsi dei sindaci se davvero vogliamo farsì che le risorse del Pnrr abbiano gli effetti sperati.

è favorevole o contrario al funzionamento effettivo mai ottenuto delle Zone economiche speciali?

Resto favorevole alle Zes: rimangono un punto fermo nell’azione di programmazione degli interventi pubblici se generano nuovi investimenti privati, se generano output fino alla scala locale. Devono incidere sul Pil anche su scala territoriale e, soprattutto, devono incidere sull’occupazione di quelle aree non metropolitane che spesso sono state le più penalizzate. Le Zes hanno questa filosofia: consentire l’attrazione di nuovi investimenti in un contesto in cui sono i Comuni a decidere, le Regioni a definire il modello di programmazione e lo Stato a mettere le risorse necessarie.



In che misura l'economia del mare potrà aiutare questa nuova fase di sviluppo del Sud anche al di là del turismo e quindi per il ruolo geopolitico del Mezzogiorno?

L’economia del mare del nostro Paese è fortemente legata al turismo e a tutto l’ecosistema che gira intorno a questo comparto. Il terzo trimestre del 2020 ha toccato un aumento del Pil pari al 16.1%, un rimbalzo record in un anno drammatico, che resterà scolpito nei libri di storia e parte del merito è attribuibile anche all’economia del mare. Anche nel 2021, se riusciremo a ripartire in sicurezza, sono sicuro che potrà trainare l’intera economia italiana. Certo, l’Italia per la sua posizione geografica strategica è storicamente al centro delle dinamiche geopolitiche: dalle politiche migratorie, ad ogni tipo di commercio con l’Est Europa o con i paesi orientali. Il Mezzogiorno, in un mondo mai così aperto dai tempi di Marco Polo, da Oriente a Occidente, non può non sfruttare l’appuntamento storico con il Pnrr.