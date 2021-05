Il post covid si costruisce con una piastrella

Il new normal si costruisce partendo da una... piastrella. Letteralmente: ne esiste una speciale, che, complice la luce, in sei ore elimina completamente il Coronavirus, ma già dopo 15 minuti ne uccide il 90%. Non solo: combatte dal 95% al 100% dei batteri in sole 8 ore. E grazie all'azione fotocatalitica, la piastrella in questione in 3 ore abbatte il 20% degli ossidi di azoto, i principali agenti inquinanti derivati dai gas di combustione di auto e produzione industriale. E ancora: si può utilizzare sia indoor che outdoor, mondo dell'hospitality e della ristorazione compreso, ed è pure eco-sostenibile, impiegando oltre il 40% di materie prime riciclate. Il "supermateriale" ceramico antivirale, antibatterico e antinquinante si chiama Advance, la sua proprietà antivirale e antibatterica è stata testata e confermata oltreoceano dal Tile Council of North America, la sua azione antinquinante per l'azione fotocatalitica è stata attestata dall'Università di Torino. Italcer Group, l’hub del design nella ceramica made in Italy e nell’arredo bagno di lusso creato nel 2017 dal top manager Graziano Verdi (nella foto), insieme ad Alberto Forchielli e Lorenzo Stanca del Fondo Mandarin Capital Partners, è oggi primario Gruppo italiano nel comparto di riferimento, che opera attraverso marchi alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni (ne fanno parte Devon&Devon, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Ceramica Rondine, Cedir ed Equipe Ceramicas).

«I test hanno confermato e superato le nostre migliori aspettative», spiega Graziano Verdi (nella foto), amministratore delegato di Italcer Group: «Si tratta di uno straordinario risultato frutto dell’importante lavoro di ricerca del nostro team sotto la guida del prof. Isidoro Giorgio Le- sci, nonché degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo». Solo negli ultimi tre anni il Gruppo ha investito oltre 25 milioni in Industry 4.0. Nel prossimo triennio, sono previsti investi- menti per ulteriori 10 milioni l’anno.

«Questa scoperta» prosegue Verdi «consentirà di migliorare l’igiene e la sicurezza delle super- fici a pavimento, rivestimento ed arredo, sia in ambito pubblico che privato, se pensiamo ai possibili impieghi non solo nel contesto dome- stico, ma anche all’utilizzo in strutture e spazi comuni ampliando così l’attività del Gruppo a livello internazionale». Lo sguardo è rivolto verso il mercato americano con l’obiettivo di realizzare uno stabilimento 4.0 per grandi lastre nei prossimi anni. E il Gruppo leader nella ceramica di alta gamma rischia di arrivarci molto presto. Intanto, nel Vecchio Continente, a marzo Italcer ha acquisito Equipe Cerámicas, azienda ceramica leader mondiale specializzata in piccoli formati.

«Grazie all'integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità pro- duttiva di Equipe e qualità Italcer», sottolinea il ceo Graziano Verdi. «Oggi Italcer è un'azienda globale di riferimento nel settore ceramico per quanto riguarda innovazione, sviluppo, soste- nibilità e un management team unico. Si tratta della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni, a dimostrazione che una crescita organica accompagnata da una forte strategia di sviluppo per linee esterne, sono un'opportu- nità unica in un settore così frammentato. Ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un Ebitda di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un Ebitda di 50 milioni di euro nel 2021».