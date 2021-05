Pierluigi Stefanini (Unipol): Ci siamo occupati di sostenibilità sociale sin dalle nostre origini

“La nostra sensibilità sociale nasce dalle origini di Unipol, all’inizio degli anni 60. Sin allora il mondo del lavoro è sempre stato per noi un punto di partenza fondamentale per capire e soddisfare i bisogni assicurativi di quelle categorie meno tutelate. Questo ci ha accompagnato in oltre 50 anni di attività”. Pierluigi Stefanini presidente Gruppo Unipol racconta a Economy nella pillola video di anticipazione dell’intervista integrale fruibile dal 17 maggio on line e sui social. “Negli anni Unipol ha saputo mettere in campo una capacità di costante innovazione e ricerca delle giuste soluzioni che consentissero di capire cosa cambiare e come rispondere ai cambiamenti, con un approccio legato ai bisogni del Paese, della società e delle diverse categorie.