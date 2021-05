SaudiAramco guida la ripresa di tutti i petroliferi

Ci sono poche situazioni più tranquillizzanti per Saudi Aramco di un'economia globale in ripresa: non a caso il gigante del petrolio ha annunciato martedì il suo più alto profitto trimestrale in diciotto mesi.

Aramco ha avuto un momento difficile l'anno scorso, quando la domanda e il prezzo del petrolio sono andati in caduta libera, con il suo profitto che è crollato del 44% rispetto all'anno prima. Ma quando il mondo ha cominciato a guardare al futuro e gli investitori a sentire che l'economia si stava riprendendo, il prezzo del petrolio ha cominciato a salire. Il nettare crepuscolare, dopo tutto, è usato in tutto, dai trasporti alla produzione, e un'attività economica più alta (a parità di condizioni) porta a prezzi più alti - il 30% più alti quest'anno, per essere precisi. E questo porta a maggiori guadagni per i produttori di petrolio - come Aramco - che lo estraggono dalla terra e lo rivendono.

Una delle grandi attrattive delle compagnie petrolifere sono i regolari pagamenti in contanti che offrono agli investitori - una ricompensa per aver preso il rischio di comprarli. Questi dividendi sono così importanti per gli investitori di Aramco, infatti, che l'azienda ha persino preso in prestito del denaro qualche mese fa per assicurarsi di poter continuare a pagarli. E potrebbe dover fare lo stesso di nuovo: il suo dividendo del primo trimestre di quasi 20 miliardi di dollari era più alto del suo "free cash flow" - o la quantità di denaro generato dopo aver fatto i necessari reinvestimenti nel business. In altre parole, l'unico modo in cui Aramco potrebbe compensare la differenza sarebbe quello di attingere alle proprie riserve di cassa - una mossa insostenibile a lungo termine.

Aramco non è l'unica compagnia petrolifera che inizia a vedere un miglioramento: ConocoPhillips ha annunciato risultati positivi martedì, avendo beneficiato di un grande congelamento in alcune parti degli Stati Uniti che ha spinto i prezzi del gas più in alto. E Total - uno dei più grandi investitori nell'energia verde tra le compagnie energetiche - ha pubblicato i guadagni del primo trimestre che si sono ripresi dalla pandemia.