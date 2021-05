Perché PayPal deve ringraziare le criptovalute

PayPal ha fatto molta strada dalle sue umili origini: il gigante statunitense dei pagamenti ha pubblicato guadagni eccezionali mercoledì, e deve in parte ringraziare il trading di criptovalute.

Le entrate di PayPal sono state del 31% più alte nell'ultimo trimestre rispetto all'anno precedente, mentre i profitti sono aumentati dell'85% per raggiungere il livello più alto di sempre. Entrambe le cifre sono state al di sopra delle aspettative degli investitori, guidate da una continua impennata nella spesa dell'e-commerce: l'azienda ha gestito oltre 1 trilione di dollari di transazioni negli ultimi 12 mesi.

Ma PayPal ha anche indicato le criptovalute come una nuova importante fonte di crescita. Dalla fine di marzo, i suoi utenti statunitensi sono stati in grado di acquistare, vendere e pagare con quattro delle più grandi valute digitali (anche se dogecoin rimane ancora non supportato). La metà di quelli che aprono l'app di PayPal ogni giorno, suggerendo che le criptovalute potrebbero essere un modo interessante per aumentare il coinvolgimento. Con un portafoglio digitale completo in arrivo nel corso di quest'anno, non è forse una sorpresa che le previsioni di guadagno dell'azienda per il resto del 2021 siano più alte di quanto previsto dagli investitori.

PayPal potrebbe avere il suo mirino puntato sullo scambio di criptovalute appena quotato Coinbase in particolare. Con 26 milioni di rivenditori iscritti, PayPal è ben posizionato per incassare una più ampia accettazione delle opzioni di pagamento basate sulle criptovalute - e la convenienza potrebbe attirare alcuni degli attuali sei milioni di utenti di Coinbase, prosciugando il potenziale di guadagno di quest'ultima. Questo potrebbe spiegare perché il prezzo delle azioni di Coinbase è sceso del 6% giovedì, mentre quello di PayPal è salito del 3%.

Gli investitori al dettaglio hanno apparentemente perso interesse nel mercato azionario di recente, rivolgendo invece la loro attenzione alle criptovalute. Secondo la banca d'investimento statunitense Jefferies e le borse europee, i volumi di scambio delle azioni sono scesi del 20-30% in aprile rispetto a marzo, mentre l'attività di trading delle criptovalute è salita del 40%.