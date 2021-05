Perché gli spermatozoi viaggiano così velocemente

Lo sperma non viaggia veloce, nei mammiferi, solo per mettersi in mostra: originariamente aveva bisogno di quella velocità extra per rompere la barriera dell'uovo. In seguito, l'evoluzione ha permesso allo sperma di usare il suo nuoto potenziato per navigare in percorsi riproduttivi complicati anche prima di raggiungere l'uovo.

Questa è la scoperta di un nuovo studio guidato da Jean-Ju Chung, assistente professore di fisiologia cellulare e molecolare presso la Yale School of Medicine. Lo studio appare sulla rivista Cells.

Nel suo lavoro precedente, Chung ha esaminato le strutture molecolari e la mobilità degli spermatozoi nei mammiferi placentari come i topi e gli esseri umani. I mammiferi placentari si distinguono per la presenza di una placenta che sostiene il feto durante lo sviluppo.

Chung e il suo team hanno stabilito che le code degli spermatozoi sono rivestite di canali che prendono il calcio per aiutarli a nuotare attraverso il tratto riproduttivo femminile. La navigazione per questo è controllata da un quartetto di subunità nel complesso di canali situato nella coda di ogni spermatozoo.

I ricercatori hanno analizzato la motilità iperattivata nello sperma di opossum grigio a coda corta. L'immagine in alto mostra cellule spermatiche normali; in basso, la motilità iperattivata è stata innescata.

Nel nuovo studio, il primo autore Jae Yeon Hwang, un borsista post-dottorato nel laboratorio di Chung, ha raggiunto più indietro nell'evoluzione dei mammiferi indagando l'attività dello sperma in opossum grigio a coda corta, una specie marsupiale. Il team di Chung ha scoperto che in questi animali, la motilità iperattivata - un movimento di nuoto accentuato - è anche attivata da un meccanismo mediato dal calcio, proprio come nei mammiferi placentari. Tuttavia, questa motilità ad alta velocità sembra essere usata principalmente per la penetrazione delle uova piuttosto che per la navigazione nel sito di fecondazione.

Notando che i marsupiali e i mammiferi placentari divergevano da un antenato comune 160 milioni di anni fa, e che la fisiologia marsupiale ha un tratto riproduttivo femminile meno complesso di altri mammiferi placentari, i ricercatori suggeriscono che la motilità iperattivata nello sperma si è sviluppata prima come un modo per penetrare le barriere delle uova, e solo più tardi è stata usata per navigare nel tratto riproduttivo femminile.

"È impressionante vedere come i sistemi maschile e femminile si siano delicatamente adattati l'uno all'altro per riprodursi con successo", ha detto Chung.

La motilità dello sperma è un parametro chiave nella selezione dello sperma per le procedure di fecondazione in vitro. Lo sperma motile ha una minore frequenza di danni al DNA.

Günter Wagner, il professore Alison Richard di ecologia e biologia evolutiva a Yale, e Jamie Maziarz, un associato di ricerca nel laboratorio di Wagner nel Campus Ovest di Yale, sono co-autori dello studio.

La ricerca è stata finanziata dalla Yale School of Medicine e dal National Institute of Child Health and Human Development.