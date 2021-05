Ma all’”immunità di gregge” arriveremo mai?

Prima della pandemia di CovidD-19 ha portato questo concetto - quando una malattia infettiva ha meno probabilità di diffondersi perché un numero sufficiente di persone ha l'immunità o attraverso l'esposizione o la vaccinazione - davanti alle nostre menti. Ora che abbiamo vaccini efficaci contro i coronavirus, molti si chiedono se e quando raggiungeremo l'immunità di gregge con Covid-19.

Mentre gli esperti sanitari sperano che quel giorno arrivi, c'è molto che rimane sconosciuto e molto lavoro - in particolare con gli sforzi di vaccinazione globale - che deve essere fatto per raggiungere l'obiettivo.

"La realtà è che non sappiamo quando si verificherà l'immunità di gregge. Non abbiamo mai avuto questa malattia. Non possiamo dire con certezza quale percentuale della popolazione deve essere raggiunta", dice Manisha Juthani, MD, uno specialista di malattie infettive della Yale Medicine. "Non c'è un numero certo o un cut-off; è un gradiente, nel senso che sapremo di averlo raggiunto se vedremo il numero di casi, ricoveri e morti scendere. Un miglioramento generale dei nostri numeri ci dirà che stiamo raggiungendo quella soglia".

In parole povere, l'immunità di gregge significa che una grande porzione di una comunità è immune a una malattia, rendendo improbabile un'ulteriore diffusione della malattia. L'immunità è conferita sia dalla costruzione di anticorpi dopo un'infezione dal virus o da un vaccino.

Ellen Foxman, MD, PhD, un patologo di Yale Medicine che è un esperto di virus respiratori, paragona l'immunità di gregge a far sì che il virus raggiunga un "punto morto".

"Se si tossisce e si starnutisce, e le goccioline raggiungono qualcuno che è suscettibile, allora il virus continuerà a diffondersi", dice la dottoressa Foxman. "Ma se il virus raggiunge qualcuno che ha l'immunità, è come colpire un muro. Il virus non può andare oltre".

"Abbiamo bisogno di vaccinarci il più presto possibile in modo da prevenire la diffusione del Covid-19, che impedirà anche l'emergere di varianti. È una corsa tra la vaccinazione e le varianti". La percentuale della popolazione che deve essere immune per raggiungere l'immunità di gregge varia a seconda della malattia e di quanto è contagiosa quella malattia. Il morbillo, per esempio, si diffonde così facilmente che si stima che il 95% della popolazione debba essere vaccinata per raggiungere l'immunità di gregge. A sua volta, il restante 5% ha una protezione perché, al 95% di copertura, il morbillo non si diffonde più. Per la polio, la soglia è circa l'80%.

È importante notare che l'immunità di gregge può essere misurata a livello globale, nazionale e comunitario e cambia nel tempo. Quindi, se i tassi di vaccinazione per una malattia altamente contagiosa scendono in una tasca del paese, per esempio, la malattia può riemergere e diffondersi in quella zona. "Nel 2019, c'è stata un'epidemia di morbillo a Clark County, Washington, quando il tasso di vaccinazione nelle scuole pubbliche è sceso al 77%. Questo è quello che succede quando i numeri di vaccinazione scendono", dice il dottor Foxman.

I virus come l'influenza, tuttavia, sono diversi dal morbillo in quanto mutano nel tempo, il che significa che gli anticorpi di un'infezione precedente non forniranno protezione a lungo. Questo è il motivo per cui il vaccino antinfluenzale viene riformulato ogni anno per abbinare quello che si prevede essere il ceppo dominante nella prossima stagione.

Allo stesso modo, il virus che causa il Covid-19 è mutato. Mentre i vaccini autorizzati sono efficaci contro i ceppi attuali che circolano negli Stati Uniti, i ricercatori non sanno ancora per quanto tempo dura l'immunità al Covid-19 dopo l'infezione o la vaccinazione. Quindi, un'iniezione di richiamo [un'ulteriore dose di vaccino] di qualche tipo potrebbe essere necessaria, dice il dottor Juthani.

All'inizio della pandemia, cifre come il 60-70% sono state date come stime di quanta parte della popolazione avrebbe avuto bisogno di immunità dal coronavirus per raggiungere l'immunità di gregge.

Con l'aumento delle varianti, che sono più infettive e potrebbero potenzialmente avere un impatto sull'efficacia dei vaccini, quella percentuale è ora stimata essere più alta - alcuni dicono fino all'85%. Ed è diventato più difficile da individuare.

Ma questo non è necessariamente motivo di preoccupazione. "Quando si raggiunge la soglia dell'immunità di gregge in una popolazione, non succede all'improvviso, come se si fosse acceso un interruttore. Non ci sarà un titolo del New York Times che dice che nessuno ha la malattia", spiega Saad Omer, MBBS, PhD, MPH, direttore dello Yale Institute for Global Health. "Quello che succede è che si riduce la trasmissione indigena, o endemica, del virus". La diffusione della malattia rallenta gradualmente.

Quindi, anche quando la soglia di immunità di gregge è raggiunta, ci saranno ancora piccoli focolai. "Questo perché la copertura del vaccino è sempre irregolare. Si possono avere questi luoghi dove le braci accendono fuochi locali", dice il dottor Omer.

"Se continuiamo a lasciar correre questa pandemia... c'è la probabilità che alla fine ci sia una variante contro la quale i vaccini saranno meno efficaci".

- Saad Omer, MBBS, PhD, MPH, direttore dello Yale Institute for Global Health

Un'altra variabile sconosciuta in termini di immunità di gregge coinvolge i bambini, poiché non esiste ancora un vaccino approvato per quelli sotto i 16 anni. Sono in corso studi clinici per bambini a partire da 6 mesi.

"I bambini contano certamente nel denominatore dell'immunità di gregge. Il loro rischio di malattia grave è inferiore a quello dei loro nonni, ma è ancora un rischio ragionevole", dice il dottor Omer. "Se vogliamo avere scuole aperte, dove non ci sono focolai e il controllo è sostenibile, dobbiamo vaccinare i bambini. E queste prove in questo momento nei bambini vengono fatte sistematicamente, e speriamo che l'autorizzazione sia presto disponibile".

Tra gli esperti di vaccini, il termine "immunità comunitaria" è preferito all'immunità di gregge, dice il dottor Omer. "Immunità di popolazione" è un altro termine comunemente usato.

Ma tutti hanno lo stesso significato e includono il beneficio indiretto di proteggere i gruppi vulnerabili. Per esempio, alcune persone hanno condizioni mediche - o stanno subendo trattamenti specifici per il cancro - che li portano a produrre pochi o nessun anticorpo in risposta a un vaccino. Con l'immunità di gregge che riduce la diffusione del virus nella comunità di una persona vulnerabile, questa è protetta di default.

"Aumentiamo la copertura del vaccino e quindi diminuiamo la trasmissione della malattia", dice il dottor Omer. "In questo modo, le persone che non sono vaccinate sono anche protette indirettamente, perché c'è meno virus in giro".

Il dottor Juthani nota che i benefici indiretti della vaccinazione di massa sono a volte invisibili al grande pubblico.

Ma riformulare il modo di pensare all'immunità di gregge potrebbe essere utile, aggiunge. "Se pensate alla vostra famiglia estesa come al vostro gregge, può illustrare meglio il concetto di protezione", dice. "Sapere che tutti coloro che si vaccinano - e che non ospitano alcun virus - possono proteggere, per esempio, un nonno con il cancro o un cugino che è immuno-compromesso, può far sentire i benefici di farsi vaccinare meno astratti e più tangibili".

Questa mentalità è importante, aggiunge il dottor Omer. "Vedremo un aumento degli effetti indiretti, o comunitari, dei vaccini man mano che i tassi di vaccinazione saliranno".

Per il dottor Foxman, il messaggio da portare a casa quando si tratta di immunità di gregge è semplice: "Fatevi vaccinare. È l'unico modo per uscire da questa pandemia", dice il dottor Foxman. "Quando questo virus è emerso, nessuno sull'intero pianeta aveva un'immunità preesistente. Sia attraverso la vaccinazione o l'esposizione, l'immunità fondamentalmente mette i freni ad un virus. Le difese immunitarie rallentano quanto un virus può diffondersi nel tuo corpo e quanto può diffondersi da persona a persona".

"La realtà è che non sappiamo quando si verificherà l'immunità di gregge. Non abbiamo mai avuto questa malattia prima. Non possiamo dire con certezza quale percentuale della popolazione deve essere raggiunta", dice Manisha Juthani, MD (a sinistra), uno specialista in malattie infettive della Yale Medicine. È probabile, dice il dottor Foxman, che invece di essere eradicato, il Covid-19 diventi endemico, un termine che descrive quando una malattia infettiva è costantemente presente in una popolazione ad un livello base, o prevedibile (come l'influenza o il raffreddore comune).

"Il virus può ancora circolare, ma non causerà lo stesso livello di malattia grave che ha avuto in passato", spiega. "Ma il jolly di Covid è l'emergere di nuove varianti. Queste sono varianti del virus che spuntano e possono diffondersi meglio a causa della loro biologia o perché eludono il sistema immunitario. Dobbiamo vaccinarci il prima possibile in modo da prevenire la diffusione di Covid-19, che impedirà anche l'emergere di varianti. È una corsa tra la vaccinazione e le varianti".

Mentre è normale che i virus mutino, questo è avvenuto più rapidamente con Covid-19 di quanto gli esperti sanitari si aspettassero, dice il dottor Juthani.

"Più varianti emergeranno con il tempo - vedremo varianti fatte in casa e importazioni da altre parti del mondo - e la preoccupazione è che, ad un certo punto, i vaccini potrebbero non essere così efficaci contro queste varianti", dice. "Ecco perché molti stanno parlando di fare dei richiami per prevenire questo".

La dottoressa Juthani dice che crede che l'immunità di gregge possa essere raggiunta, ma che potrebbero volerci diversi anni.

"Abbiamo bisogno di vaccinare il resto del mondo, e questo sta accadendo più lentamente di quanto vorremmo", dice. "L'attuale epidemia in India sta anche mettendo una chiave inglese nei piani di vaccinazione globale, poiché molti vaccini sono prodotti in massa in India".

Mentre il ritmo di vaccinazione negli Stati Uniti è stato rapido, non è così in tutto il mondo. Al 2 maggio, il 43,9% della popolazione statunitense ha avuto almeno una dose di vaccino e il 30,9% è completamente vaccinato. In tutto il mondo, solo il 3,5% è completamente vaccinato.

Ci sono diverse ragioni per essere preoccupati per la Covid in altri paesi, dice il dottor Omer, anche se pensiamo che non ci riguardi direttamente.

"C'è una responsabilità che deriva dalle risorse che ogni paese ha. Saremo giudicati dai nostri figli e nipoti in termini di come ci siamo comportati in questa pandemia", dice, notando che "ciò che sta accadendo in India e in altri luoghi, sta accadendo sotto i nostri occhi. Abbiamo il privilegio di vivere in un paese dove questi vaccini sono disponibili. Tutti dovrebbero uscire e prenderlo".

E, c'è anche il caso di "interesse personale illuminato", aggiunge il dottor Omer.

"Una pandemia diffusa è pericolosa per tutti. Sappiamo che c'è una minaccia di varianti. Per le varianti negli Stati Uniti, le prove di laboratorio suggeriscono che questi vaccini continueranno a funzionare contro di loro. Ma se continuiamo a lasciar correre questa pandemia in posti come l'India, c'è la probabilità che alla fine ci sarà una variante contro la quale i vaccini saranno meno efficaci".

"In questo momento, la diga sta tenendo", dice. "Ma perché testare la diga tentandola con queste grandi onde di marea in arrivo?

(di Carrie Macmillan, 3 maggio 2021)