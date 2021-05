Il vaccino anti-Covid fa molto bene ai profitti di Pfizer

I risultati trimestrali di Pfizer hanno battuto le aspettative degli analisti martedì, e il gigante farmaceutico ha proprio l’intenzione di continuare ad approfittare della buona congiuntura in cui si trova.

Le entrate e i profitti migliori del previsto di Pfizer hanno avuto molto a che fare con il vaccino poco conosciuto che ha co-prodotto con BioNTech - anche se i suoi farmaci non legati al coronavirus hanno battuto anche le aspettative. Ma anche l'azienda non avrebbe potuto anticipare quanto efficiente sia stato il lancio di alcuni vaccini, e ora si aspetta di consegnare 1,6 miliardi di dosi entro la fine dell'anno - molto più di quanto previsto in precedenza. Questo l'ha incoraggiata ad aumentare le sue previsioni di guadagno per il resto del 2021.

Ci sono alcune ragioni per cui la forte corsa di forma di Pfizer sembra destinata a continuare. Per prima cosa, potrebbe essere diventato il go-to dell'America dopo che il vaccino one-shot di Johnson & Johnson è stato messo in attesa per i suoi potenziali effetti collaterali. Quei quesiti sono stati risolti, certo, ma il danno alla sua reputazione potrebbe essere già fatto. Per un'altra cosa, il mercato di Pfizer potrebbe essere in procinto di diventare molto più grande: il suo vaccino è attualmente in fase di valutazione da parte dei regolatori europei per l'uso tra gli adolescenti, e spera che l'India potrebbe accelerare l'approvazione per portare la crisi a spirale del paese alla fine.

Il vaccino sta facendo miracoli in tutti i sensi: CVS Health - che ha distribuito i vaccini agli americani attraverso la sua rete di farmacie - ha riportato guadagni trimestrali migliori del previsto martedì. L'azienda ha aumentato le sue previsioni per il resto dell'anno, e questo ha dato alle sue azioni il colpo nel braccio di cui aveva bisogno.