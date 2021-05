Chi dice donna non dice più danno, anzi danni risparmiati

Le aziende guidate da amministratori delegati donna incontrano meno accuse gravi di pratiche di lavoro coercitive e affrontano meno cause di lavoro rispetto alle aziende guidate da uomini, secondo un nuovo studio che è tra i primi a guardare la relazione tra la diversità di genere femminile nella leadership aziendale e il benessere dei dipendenti giorno per giorno.

Lo studio, pubblicato il 1 aprile nel Journal of Banking & Finance, ha anche scoperto che una maggiore varietà di iniziative a favore dei dipendenti sono adottate quando le aziende hanno CEO donne. Chelsea Liu, professore associato all'Università di Adelaide, ha utilizzato un campione di 11.970 cause di lavoro intentate contro le aziende dell'S&P 1500 tra il 2001 e il 2014 per condurre la sua ricerca.

Le aziende del campione hanno avuto una media di 0,791 cause di lavoro all'anno, con una media di una causa per pratiche di lavoro coercitive ogni quattro anni. Una pratica di lavoro coercitiva è definita come un'accusa particolarmente grave di violazione del lavoro, come minacce o intimidazioni. Le aziende guidate da donne, tuttavia, hanno avuto una media di 0,291 cause di lavoro in meno all'anno rispetto alle aziende guidate da uomini, che rappresentano una diminuzione di più di un terzo nella frequenza complessiva delle cause di lavoro.

Le aziende guidate da amministratori delegati donne sperimentano anche il 65% in meno di cause di coercizione all'anno rispetto al .25 all'anno sperimentato da tutte le aziende. Questi sono un sottoinsieme di cause più serie che riguardano pratiche di lavoro coercitive, come le minacce di violenza o di ritorsione. Liu ha detto che questa scoperta non è stata particolarmente sorprendente per lei, dato ciò che è già compreso sugli stili di gestione femminile.

"Sulla base di teorie e prove precedenti sugli stili manageriali e sul ruolo della diversità di genere nella leadership aziendale, questo è ciò che ci aspettavamo di trovare", ha detto.

Circa il 3,1% delle aziende nel campione di Liu erano guidate da donne, che è simile alle percentuali osservate nella letteratura precedente, secondo Liu. Delle prime 3.000 aziende negli Stati Uniti, solo 167 erano guidate da donne a febbraio 2020, nonostante la ricerca dimostri che i direttori e i dirigenti femminili sono un valore aggiunto per le aziende.