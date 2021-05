La “Private Equity Mid Market Marathon” è evento organizzato dalla Commissione Private Equity Mid Market di AIFI, in collaborazione con KPMG per parlare, in tre panel differenti, di raccolta e rendimenti, investimenti, disinvestimenti e creazione di valore. L’appuntamento è per il prossimo 19 maggio alle ore 16.30 su piattaforma Zoom.

Per registrarsi, clicca qui (https://aifi-it.zoom.us/webinar/register/WN_rihzeJ_6RISCTC61P6tjRg)