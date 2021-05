Piccole e medie imprese crescono grazie al 5G

in collaborazione con

Facilitare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, agevolando il loro accesso nella nuova era digitale e aiutandole a cogliere le opportunità di business che le nuove tecnologie portano con sé: è la mission di FourB Spa, una delle più importanti realtà in Italia nel campo delle telecomunicazioni e dell’information technology.

Nata nel 2009, in pochi anni è diventata uno dei principali partner di Vodafone, il più importante gruppo di telecomunicazioni al mondo, e oggi è una delle più grandi agenzie di telecomunicazioni in Italia, con 14 sedi e quasi 200 collaboratori distribuiti in tutto il Nord Italia. Ai clienti FourB propone: velocità nel trasferimento dati e nelle comunicazioni; agilità, con soluzioni avanzate che consentono di ottenere e trattare dati e informazioni, e sicurezza per la tutela dei propri dati e dei dispositivi.

Il principale partner è Vodafone, ma l’azienda ha avviato anche collaborazioni continuative con Microsoft, Google, Apple, Samsung, Xiaomi e Oppo. Profondamente orientata all’innovazione tecnologica e al servizio verso i propri clienti, FourB è in grado di offrire alle Pmi un’ampia scelta di soluzioni per implementare nuovi modelli di business e rinnovare la loro capacità di stare sul mercato.

Guardando all’offerta nel dettaglio, FourB fornisce alle aziende clienti soluzioni nell’ambito del cloud computing e dell’Internet of Things. Quest’ultima è la tecnologia che consente l’interconnessione degli oggetti e che ottiene le sue performance migliori grazie alla rete 5G, misurando l’ambiente circostante e comunicando simultaneamente quanto rilevato. Si tratta di un modo nuovo di comunicare, reperire dati e informazioni e gestire al meglio la mobilità: una tecnologia in grado di rivoluzionare le nostre abitudini e anche il mondo del business. Tra le soluzioni IoT offerte da FourB c’è anche Vodafone Analytics, un sistema innovativo, che grazie alla rete Vodafone permette di effettuare analisi sul territorio mirate allo studio dei comportamenti delle persone, con applicazioni particolari per quanto riguarda flussi di traffico, pedonabilità, caratteristiche personali, abitudini. Questa soluzione consente un’analisi dettagliata degli ambiti di interesse delle imprese, per poter intervenire sul business con rapidità e raccogliere dati concreti per avviare una progettazione futura.

Nell’ambito delle tecnologie Ict, FourB è attiva nel settore delle infrastrutture cloud, con soluzioni come hosting, housing, collocation e servizi di sicurezza per la gestione dei server e dei dati sensibili. Alle imprese clienti viene offerta la possibilità di visionare demo, di ricevere studi personalizzati e di visitare il nuovissimo data center di Vodafone per costruire insieme la soluzione più adatta alle esigenze aziendali e di business.

FourB fornisce un supporto fondamentale anche nel ramo delle app e delle soluzioni digitali, attraverso la creazione, lo sviluppo e l’implementazione delle migliori applicazioni custom, che consentono di gestire al meglio l’azienda migliorando i processi, le organizzazioni e la condivisione delle informazioni in mobilità.

Per quanto riguarda la connettività, FourB offre servizi sulla rete mobile e fissa. Per la rete mobile sono disponibili per le aziende profili tariffari personalizzati, per l’ Italia e per l’estero, con la migliore qualità di rete: grazie al Giga Network 5G FourB è infatti in grado di supportare e sviluppare i servizi dati di nuova generazione e la navigazione internet in tempo reale con le migliori performance. Sul fronte della rete fissa, il catalogo di FourB offre alle aziende clienti la possibilità di scegliere servizi standard o su misura con dispositivi che esaltano le prestazione della rete in fibra, oppure attraverso soluzioni studiate sulle esigenze delle aziende, come servizi di centralino in cloud che semplificano la gestione della linea fissa e mobile, sempre in partnership con Vodafone. Infine, nel catalogo di FourB è presente Sd Wan, la nuova piattaforma per clienti multisede basata su applicazioni software e cloud per l’implementazione di tecnologie avanzate di networking geografico.

Negli ultimi anni il core business di FourB ha visto una significativa crescita, e questo ha permesso alla società guidata dal ceo Ivan Sarcina (nella foto) di poter destinare parte delle risorse, finanziarie e umane, allo sviluppo di nuove iniziative e alla diversificazione del business.

Uno dei nuovi progetti di FourB è Italia 5G, nato per coniugare la domanda e l’offerta di innovazione che si stanno sviluppando rapidamente nel nostro Paese: l’iniziativa si propone di individuare soluzioni, applicazioni e servizi innovativi pensati per il mondo B2B, e incentrati appunto sulla tecnologia 5G. Quest’ultima ha il potenziale per migliorare notevolmente le prestazioni delle reti di comunicazione e può quindi essere utilizzata per sviluppare nuovi servizi e fornire nuove soluzioni, prima impensabili. Così le aziende potranno migliorarsi in termini di efficienza e qualità, e avranno la possibilità di aprire nuovi scenari di business.

Il portale Italia 5G sarà suddiviso in tre aree: una vetrina dove saranno presentate e descritte le soluzioni offerte, un blog dove saranno valorizzati contenuti informativi con l’intento di studiare e monitorare lo stato di “salute” dell’innovazione e del 5G in Italia e, infine, uno spazio destinato alla customer experience in cui dare voce agli utilizzatori/clienti, i quali potranno esprimersi tramite un voto di gradimento. Italia 5G vuole rappresentare le migliori soluzioni presenti sul mercato e contribuire alla crescita del settore, cercando di orientare correttamente l’utenza business.

Quali sono i benefici dell’adozione di servizi basati sulla tecnologia 5G? Si parla soprattutto di risparmio nei tempi e nei costi, che si traduce di conseguenza in migliori risultati economici. Le aziende si troveranno inoltre di fronte a nuovi scenari, come la possibilità di accedere a nuovi mercati o di usufruire di prestazioni professionali erogate secondo differenti forme rispetto a quelle attuali.

In questo contesto, il progetto Italia 5G si rivolge da un lato a imprenditori e utilizzatori e dall’altro a ideatori o distributori di nuove soluzioni e servizi: l’iniziativa punta ad aiutare gli imprenditori in Italia a orientarsi nella scelta delle molteplici soluzioni messe a disposizione da startup innovative e, nel contempo, rappresenta una vetrina che consente alle stesse startup di descrivere in modo semplice ed efficace le caratteristiche e i punti di forza dei servizi che offrono. Italia 5G è un hub informativo e si propone come “influencer business”, un servizio caratterizzato da qualità e affidabilità, che vuole diventare un punto di riferimento in Italia.

Un altro progetto di FourB è FB Retail: nato nel 2016, prevede un focus particolare nel settore dell’ottica e dell’eyewear, nella fattispecie per le insegne Nau!, e in pochi anni ha portato all’apertura di 10 negozi in alcuni importanti centri storici e commerciali come Pisa, Monza, Torino. Le ultime aperture, nelle città di Prato,Saronno e Lodi, sono recentissime, effettuate in un periodo estremamente complesso a causa della pandemia: un’ulteriore conferma dell’intraprendenza imprenditoriale di FourB, azienda che si dimostra ancora una volta in grado di individuare le opportunità presenti anche in contesti problematici.