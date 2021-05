Il turismo rinasce grazie al crowdfunding

Spesso non sono le idee che mancano, ma piuttosto le risorse per realizzarle». Per Luigi Romano (nella foto), amministratore delegato di Extrafin Spa, il tema del finanziamento alle Pmi è cruciale. Lo sa bene, perché la sua Extrafin (di cui è socio fondatore e oggi legale rappresentante) è nata il 5 maggio del 2015 proprio con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese nella realizzazione dei propri progetti attraverso programmi di finanza straordinaria ed attraverso il ricorso al capitale di rischio. E dai quei 500 euro iniziali, Extrafin è arrivata a essere una holding che gestisce il portale di crowdfunding Extrafunding.it, autorizzato e vigilato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa. Non solo: le azioni ordinarie di Extrafin Spa dal 30 marzo sono state ammesse alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Vienna Mtf, organizzato e gestito dalla Wiener Börse Ag e sono, pertanto, scambiabili presso tale piattaforma.

«Individuare capitali disponibili e riuscire ad accedervi è, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, un aspetto vitale», spiega a Economy il founder di Extrafin Spa. «Per questo Extrafunding.it è il portale nato con lo scopo ben precipuo di fare incontrare le idee imprenditoriali con coloro che sono in grado di investire quelle risorse necessarie alla loro realizzazione. Con il supporto di Extrafin Spa, le piccole e medie imprese e gli aspiranti imprenditori possono accedere al capitale di rischio ed essere seguiti da esperti professionisti lungo il percorso di realizzazione di una campagna di equity crowdfunding».

Extrafin punta ad un’offerta altamente qualificata e all’aggregazione di “investitori seriali”

Sulla scorta dell’ultraventennale esperienza del proprio management nel settore della finanza straordinaria, Extrafin punta ad un’offerta altamente qualificata e all’aggregazione di una platea di “investitori seriali” interessati a diversificare il proprio portafoglio scommettendo su un settore invidiato da tutto il mondo: il settore turistico/ricettivo italiano. «Puntare sul settore turistico e ricettivo permette all’investitore di assumere una triplice veste nei confronti dell’offerente», sottolinea Luigi Romano: «Innazitutto sostenere con i propri capitali i nuovi investimenti; poi assumere la veste di cliente, poiché sfrutterà personalmente la struttura che ha scelto di finanziare; inoltre diventare “promotore”, proponendo a parenti, amici, colleghi e semplici conoscenti la struttura che lo vedrà coinvolto direttamente. Vogliamo ricordare che le attività turistiche rappresentano il 14% del Pil del Paese, che si traduce in un significativo impatto sul tasso di occupazione con riflessi economici e sociali rilevanti. Riteniamo, quindi, che l’equity crowdfunding applicato al settore turistico/ricettivo possa generare riscontri altamente positivi e benefici finanziari misurabili per tutti gli attori coinvolti nelle operazioni nonché essere un nuovo strumento di sostegno per operatori convinti di una celere ripresa del settore».

«Niente nel mondo può sostituire la perseveranza. Solo la perseveranza e la determinazione possono tutto», diceva nel film “The Founder” Michael Keaton interpretando Ray Kroc, l’imprenditore che negli anni Cinquanta lanciò la catena MacDonald’s: la stessa perseveranza e determinazione e che ha portato una piccola società friulana, con un capitale di soli 500 euro al momento della sua costituzione, a raggiungere dopo appena sei anni di vita un traguardo importante e prestigioso quale la quotazione in Borsa.



