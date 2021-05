Il business partner specialista della crescita

In collaborazione con

Un professionista “divergente”, Francesco Cardone, che ha radicalmente trasformato il proprio in uno studio di consulenza, specializzato nella crescita della redditività aziendale e nella tutela del patrimonio.

Imprefocus srl nasce dall’idea differenziante di un commercialista imprenditore che ha saputo utilizzare un vasto know-how di competenze nel settore per rendersi innovatore nel panorama italiano ascoltando le necessità e le reali esigenze degli imprenditori, diventando oggi un punto di riferimento per tante imprese.

Stiamo parlando di un “divergente” che negli anni ha compreso che il ruolo del commercialista doveva evolvere, passando dalla semplice contabilità ad una consulenza strategica, diventando così un alleato dell’imprenditore: un vero e proprio business partner.

Imprefocus è infatti uno studio di consulenza dinamico la cui mission consiste nel guidare l’imprenditore in un processo di crescita orientato alla redditività aziendale, preservando il patrimonio della famiglia con conseguente miglioramento della qualità della vita.

È necessario essere lungimiranti e pianificare le giuste strategie

Visione, innovazione e crescita costante sono le parole chiave per migliorare le proprie performance aziendali. Questi sono alcuni dei valori che un’azienda deve utilizzare per essere Vincente.

Gli imprenditori non sono seguiti dal classico professionista ma sono affiancati da un business coach con competenze specifiche che segue e consiglia, quasi come fosse un angelo custode, l’imprenditore in tutti gli aspetti aziendali per supportarlo in un percorso costante di crescita per il raggiungimento della serenità imprenditoriale. Come?

Attraverso il Sistema Impresa Vincente di Imprefocus, ossia un metodo ideato per condividere con l’imprenditore una struttura aziendale basata su tre pilastri: Educa, Cresci e Proteggi che permetteranno all’imprenditore di trasformare la sua in una Impresa Vincente.

Stiamo parlando del primo sistema in Italia che affianca l’imprenditore nella definizione delle giuste strategie e nell’individuazione delle migliori soluzioni per ridurre al minimo il rischio aziendale e raggiungere la serenità imprenditoriale.

È necessario essere lungimiranti, ossia pianificare le giuste strategie in tempo, senza dover correre il rischio di poter perdere tutto e per poter vivere e gestire con serenità e tranquillità la propria azienda.

«Come imprenditore, ma soprattutto come genitore, ho adottato io stesso questo principio all’interno della mia azienda, mettendo al primo posto la tutela del patrimonio della mia famiglia. Questo mi ha permesso di ottenere due benefici: primo di tutto l’aver salvaguardato il patrimonio della mia famiglia e in seguito l’aver gettato le basi per il passaggio generazionale», spiega Cardone.

Per diventare un imprenditore vincente occorre pianificare strategie vincenti e monitorare i risultati delle stesse. Questo farà uscire spesso dalla tua zona di comfort cogliendo le opportunità di crescita che ogni giorno si presentano. È necessario rompere i vecchi schemi mentali con la convinzione che i limiti che ci poniamo oggi non sono altro che uno schermo davanti ai nostri occhi. La parola d’ordine è cambiare: sviluppare un’elasticità mentale. Imprefocus, infatti, si pone accanto agli imprenditori per aiutarli a sviluppare la loro mentalità vincente.