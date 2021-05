Reggetevi forte, arriva la tempesta... dei giochi

Organizzate troppe riunioni inconcludenti? Gestite un gruppo ma qualcosa non funziona? Dovete lanciare un prodotto? Volete coinvolgere i clienti in modo alternativo?

Quando inizia una riunione – che siano in ufficio, in webcam o davanti ad un paio di boccali di birra al pub – sembra che i partecipanti entrino in una scatola nera: si confrontano, scarabocchiano, mimano, cercano sul web. Quello che succede davvero in quei minuti rimane un mistero. Per fortuna c’è chi ha esplorato quella scatola nera per governare in modo tanto efficace quanto divertente le riunioni, sprecando meno tempo e aumentandone la resa, eliminando anche quel fastidioso senso di frustrazione che provano i componenti del team che credono di essere meno creativi.

Per portare in Italia questo bestseller ci voleva l’incontro tra Flacowski, editore dei libri impossibili, e Laborplay, spin-off dell’Università di Firenze che si occupa di valutazione e sviluppo delle soft skill. Giocando.

Il risultato è un vero e proprio tesoro, fatto di inchiostro, cellulosa e meccaniche di gioco. Immersi nelle pagine di Gamestorming non potrete che darci ragione. Stiamo parlando di tecniche, metodi, procedure. Ma soprattutto stiamo parlando di giochi: il più potente e diffuso strumento di conoscenza. Attività intrinsecamente remunerative, volontarie, esagerate, imprevedibili, sorprendenti!

Non vi resta che sospendere il giudizio e provare davvero a fare la differenza nei vostri interventi: la gestione dei momenti di apertura di un’aula, l’esplorazione di scenari attuali e futuri di un’idea di business e i fondamentali momenti di chiusura in cui si tirano le fila e si prendono importanti decisioni diventeranno per te un vero e proprio gioco da ragazzi.

Reggitevi forte, è arrivata la tempesta di giochi. Quando l’avrete attraversata, non riuscirete più a guardare (e a gestire) un incontro allo stesso modo.



https://www.flacowski.com/44-gamestorming-italiano.html