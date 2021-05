Il marchio “ET”, di proprietà di Daniel Taurino, avvalendosi delle aziende del gruppo, Energy tecno Spa e Et members, ha lanciato una nuova strategia di marketing basata sul risparmio in bolletta per tutti gli attori interessati attraverso un Benefit Conto (conto vituale di materia prima energia).

Benefici illimitati per chi aderisce ai nuovi abbonamenti sulla piattaforma etmembers.com e sceglie energytecno luce e gas come fornitore.

Una rivoluzione del mercato accessibile anche alle Pmi e non solo ai colossi. Un’infinità di vantaggi per tutti.

In un momento socio economico provato da un lungo stato pandemico, una giovane realtà come Et members , coniugandosi con la decennale esperienza di Energy Tecno spa, sbaraglia il mercato con un’innovativa piattaforma di servizi in continua evoluzione, oggi arricchita anche da un ecommerce.

è un mercato virtuale per imprese e professionisti. E non solo, un modo per ogni privato di cercare il prodotto/servizio a lui necessario con la possibilità di guadagnare sui propri acquisti e contemporaneamente risparmiare in bolletta.

«Siamo certi che questo mercato ci consentirà di varcare i confini nazionali, portando il nostro marchio oltre oceano, siamo pronti ad accettare questa nuova sfida per il futuro con la passione per la nostra attività che ci ha contraddistinto in questi anni», dichiara Daniel Taurino.



https://www.etmembers.com