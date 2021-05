in collaborazione con

Lockdown e distanziamento sociale hanno trasformato radicalmente tutte le nostre abitudini. Abbiamo imparato a celebrare festività e ricorrenze a distanza su WhatsApp, Zoom, Skype o altri supporti digitali, ma ci mancano i baci, gli abbracci, le carezze e perfino le pacche sulla spalla. Tra tutte le feste, quella della Mamma – che cade ogni anno la seconda domenica di Maggio – è la più tenera in assoluto e solo i fiori possono essere gli ambasciatori dei sentimenti che proviamo verso colei che ci è più cara al mondo. «Gli abbracci a distanza attraverso le creazioni floreali realizzate dai nostri floral designer sono, ormai, la norma – commenta Luca Gerini, ceo di Interflora Italia – Soprattutto in questo momento storico, nel quale è più difficile esprimere affetto e calore in assenza di contatto fisico, vogliamo permettere a tutti di toccare il cuore della propria mamma con un pensiero fiorito. La Festa della Mamma 2021, che quest’anno si celebra il 9 maggio, si preannuncia con un volume di ordini floreali tre volte superiore a quella del 2020».

Proprio in occasione di questa ricorrenza, Interflora ha stilato una lista di fiori e piante ideali da regalare alla propria Mamma:

• ROSE ROSSE un grande classico che non tramonta mai; tutte le mamme adorano le rose rosse! Come le mamme lo sono per noi, le rose sono le regine dei fiori per eccellenza ed esprimono l’amore eterno.

• ROSE ROSA INTENSO non esiste modo migliore per ringraziare la mamma per l’amore che ci ha dato, e per tutte le cure e le attenzioni che ci ha dedicato, se non con un bouquet di rose rosa intenso che esprime profonda gratitudine.



• ROSE ROSA TENUE quante volte avremmo voluto dire alla nostra mamma “vorrei essere come te” o “sei un esempio da seguire”? Con una composizione di rose rosa tenue il messaggio sarà chiaro e forte: grande ammirazione per una grande donna.



• ORTENSIA (o rosa del Giappone) una pianta bellissima che riempie gli occhi di stupore; esiste in diverse nuance e proprio per questo è il fiore che esprime l’amore a 360°, ogni sua sfumatura con un preciso significato… a voi la scelta di quello più adatto.



• AZALEA profumatissima voluttuosa e colorata è il simbolo della donna; pianta ideale per omaggiare la mamma e ricordarle che è la donna più importante della nostra vita.

• BEGONIA secondo una credenza popolare questa pianta assorbe le emozioni negative, un vero e proprio talismano da donare alla mamma per farla sentire sempre protetta.

Qualunque sia il messaggio che – con l’aiuto dei fiori – vogliamo far arrivare alle nostre mamme, ogni momento è quello giusto. Per rendere la loro festa ancora più memorabile, però, è fondamentale far recapitare il nostro pensiero floreale in tempo. «Il consiglio che noi di Interflora ci sentiamo di dare ai nostri clienti – conclude Luca Gerini – è quello di evitare di effettuare l’ordine all’ultimo momento. Fate recapitare i fiori anche uno o due giorni prima del 9 Maggio. I fiori trattati dai nostri fioristi sono sempre freschissimi, hanno una durata di vita molto più lunga rispetto a quelli dei nostri concorrenti e state pur certi che il giorno della Festa della Mamma saranno al culmine della loro bellezza».

PRONTI PER L'ESTATE

Se il Covid19 è riuscito a distanziarci non è stato in grado di fermare le nostre curiosità e le nostre passioni. Chi, durante il lockdown, ha voluto approfondire le sue conoscenze in tema di piante e fiori, ha trovato negli esercizi dei fioristi affiliati al circuito Interflora – circa 1500 sul territorio nazionale e 58.000 in tutto il mondo – un valido punto di riferimento per assecondare la propria curiosità e condividerla con i propri cari, anche a distanza, affidandosi al servizio online che ha sempre assicurato la consegna grazie ai corrieri autorizzati. Ora, visto che l’estate si avvicina, chi desidera continuare a coltivare questa passione è bene scelga le piante e i fiori giusti da regalare e regalarsi. Prima fra tutte, la Lavanda, semplice da coltivare sia in terra che in vaso. Attenzione però al suo significato: nel linguaggio dei fiori indica infatti “diffidenza”. Il motivo? Le vespe e le api che le ronzano attorno, attratte dal suo profumo. Tra le piante tipiche dell’estate c’è poi il Geranio, immancabile sui nostri balconi perché non necessita di particolari cure e si adatta a ogni ambiente. Il Geranio ha significati legati al concetto di amicizia e vicinanza: regalarne uno rosso intenso, per esempio, porta un messaggio di “consolazione” e “sostegno”. Sboccia tra giugno e luglio il Gladiolo, fiore piuttosto semplice da coltivare. Chi decide di regalarlo deve fare però i conti con il suo doppio significato: il nome, infatti, deriva dal latino gladius (spada) per via della forma delle sue foglie e il messaggio che porta con sé può essere quello di “sfida amorosa” – da inviare per esempio a un rivale in amore –, oppure un più romantico, e pacifico, “mi ha trafitto il cuore”.

