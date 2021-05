Giovanna Gigliotti (responsabile direzione Life&Health UnipolSai e ad di UniSalute)

“Abbiamo un network di strutture convenzionate molto potente e radicato sul territorio, all’interno del quale ci sono tutti i grandi gruppi privati, ma anche le eccellenze pubbliche. Questo perché in base alla tipologia di intervento il nostro assicurato si può sentire più garantito in un grande policlinico rispetto a una piccola clinica che non ha abbastanza strutture di emergenza”. Giovanna Gigliotti, responsabile direzione Life&Health e ad di UniSalute – UnipolSai racconta a Economy nella pillola video di anticipazione dell’intervista integrale fruibile dal 7 maggio on line e sui social, il punto di forza dell’assicurazione sanitaria che gestisce. “Gestiamo indicativamente 4 - 5 milioni di prestazioni all’anno e quindi è evidente che i nostri partner hanno l’interesse a lavorare con noi e grazie a questo riusciamo da avere delle tariffe calmierate rispetto a quello che il privato cittadino spenderebbe andandoci da solo”.