Princeton: “Biodiversità a rischio con le estinzioni”

I ricercatori di Yale e Princeton dicono che la comunità scientifica ha un estremo bisogno di un nuovo modo per confrontare gli effetti a cascata della perdita di ecosistemi dovuta al cambiamento ambientale indotto dall'uomo con le grandi crisi del passato. Per troppo tempo, gli scienziati si sono basati su metriche che confrontano gli attuali tassi di perdita di specie con quelli che caratterizzano le estinzioni di massa nel lontano passato, secondo Pincelli Hull, un assistente professore di scienze della terra e del pianeta a Yale, e Christopher Spalding, un astrofisico di Princeton.

Il risultato sono state proiezioni di tassi di estinzione nei prossimi decenni che sono dell'ordine di un centinaio di volte superiore a qualsiasi cosa osservata negli ultimi milioni di anni del record fossile.

"Il problema di usare i tassi di estinzione in questo modo è che la loro valutazione è piena di incertezze", ha detto Hull, che ha condotto ampie ricerche sulle estinzioni di massa della vita marina nel mondo antico. "Abbiamo bisogno di un termometro migliore per le crisi di biodiversità".

Inoltre, i ricercatori hanno detto che le previsioni di estinzione di massa non trasmettono pienamente la gravità del danno fatto a un ecosistema quando le specie sono impoverite ma non completamente spazzate via.

In un nuovo studio sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, Spalding e Hull sottolineano profondi difetti nel modo in cui le estinzioni di massa vengono proiettate e propongono un nuovo modello per valutare la perdita di biodiversità.

Parte del problema, hanno detto, ha a che fare con il confronto delle estinzioni trovate nel record fossile per milioni di anni con le estinzioni influenzate dall'uomo solo nell'ultimo secolo. Le estinzioni di massa nel mondo antico erano tipicamente caratterizzate da "impulsi" di estinzioni, preceduti e seguiti da periodi più tranquilli; l'arco di tempo più lungo riduce la media storica perché include i periodi tranquilli circostanti.

Inoltre, ci sono grandi lacune nel record fossile antico. Per esempio, è ben documentato che le specie di rane oggi sono ad alto rischio di estinzione - eppure le rane si trovano solo raramente nel record fossile. Inoltre, alcuni habitat con molte estinzioni oggi - come le isole - non sono rappresentati nella documentazione fossile antica. Piuttosto, il record fossile tende ad essere dominato da specie più grandi e da habitat geograficamente più grandi.

I tassi di estinzione possono anche sottostimare la nostra influenza sulla biosfera.

"È difficile dedurre con sicurezza se i tassi di oggi sono oggettivamente più alti di quelli del record fossile", ha detto Spalding. "Nel frattempo, sappiamo che gli ecosistemi possono essere totalmente decimati, ma subire pochissime estinzioni. In questo senso, i tassi di estinzione possono anche sottostimare la nostra influenza sulla biosfera".

Spalding e Hull si sono preoccupati di descrivere lo stato pericoloso del mondo naturale oggi, al di là dei numeri delle estinzioni di specie. Secondo un rapporto del 2019 della Piattaforma intergovernativa scienza-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), quasi il 75% di tutte le risorse di acqua dolce sulla Terra sono utilizzate per la produzione di colture e bestiame; le attività umane hanno alterato significativamente il 75% di tutti gli ambienti terrestri senza ghiaccio e il 66% degli ambienti marini.

La proposta di Spalding e Hull è di cambiare la metrica dalla perdita di specie ai cambiamenti nelle rocce sotto i piedi. "Gli esseri umani cambiano le rocce non appena entrano in un'area, che si tratti di società agrarie, di cattura dei castori o di sbarramento dei fiumi", ha detto Hull. "Cambiamo completamente il modo in cui la Terra si forma e questo può essere visto nelle rocce lasciate".

I ricercatori hanno detto che una varietà di metriche misurabili - come la composizione chimica dei sedimenti e dei grani delle rocce - sono più facilmente comparabili con i tempi antichi. "I confronti storici offrono la speranza che potremmo iniziare a capire la portata relativa e le eventuali ramificazioni della nostra modifica della biosfera", ha detto Spalding. "Se pensiamo che questi confronti siano importanti, dobbiamo farli bene".