Così Yale ridisegna il concetto di casa del futuro

Immaginate una piccola casa il cui esterno è coperto da fioriere piene di ravanelli maturi, carote e lattuga. All'interno, un altro muro di piante si estende dal pavimento al soffitto. Le loro radici ricche di microbi catturano gli inquinanti nocivi dell'aria. Se si toccano le piante, i microbi benefici si incrociano con voi, forse inducendo un sottile cambiamento del vostro microbioma verso una migliore salute.

La casa cattura l'acqua piovana, purificandola in loco con l'energia solare. L'intera struttura è fatta di lastre di legno a scaglie che sono abbastanza forti da sostituire l'acciaio. A differenza dell'acciaio, però, queste lastre sequestrano il carbonio. L'edificio può essere smontato, le lastre riutilizzate altrove, o il loro carbonio rilasciato ad altri organismi che gli impediscono di rientrare nell'atmosfera.

Case come queste possono diventare un luogo comune - anche urgentemente necessario - dato che le risorse del mondo diventano più scarse, il pianeta si riscalda e il clima diventa più strano. Così lo Yale Center for Ecosystems in Architecture (Yale CEA), un'impresa di ricerca transdisciplinare con sede nella Scuola di Architettura, sta ripensando la sostenibilità globale per il 21° secolo.

Combinando scienza e tecnologia innovative con i principi dell'edilizia vernacolare, i ricercatori del centro mirano a rendere possibile un ambiente costruito veramente sostenibile, uno che non solo fornisca un riparo, ma promuova anche ecosistemi sani e pieghi persino la curva di CO2.

"Il nostro modello infrastrutturale è in bancarotta. Non funziona. Non è né resiliente né in grado di sostenere la vita", dice Anna Dyson, la Hines Professor of Sustainable Architectural Design, che ha anche incarichi nelle scuole di Architettura, Ambiente e Infermieristica. "Quello che cerchiamo di fare è collaborare con le economie emergenti per forgiare un modo nuovo, degno del 21° secolo, di coesistere in modo resiliente con gli ecosistemi viventi non umani e fornire le nostre esigenze di energia, acqua e materiali in modo sostenibile".

Fondato tre anni fa da Dyson, il CEA di Yale riunisce docenti, ricercatori e studenti di dottorato di diverse scuole, insieme a collaboratori industriali; collettivamente, le loro affiliazioni includono le scuole di Architettura, Ambiente, Medicina, Infermieristica, Salute Pubblica, Management, Ingegneria, Arti e Scienze e Legge di Yale.

Invece di un approccio tradizionale che manda i materiali da costruzione grezzi in un viaggio lineare attraverso il consumo e lo spreco, la facoltà CEA di Yale addestra invece gli studenti a lavorare con i sistemi naturali, in modo che le risorse, l'energia e la vita fluiscano dentro, dentro, intorno e fuori da un edificio. Tutto è multifunzionale; niente è sprecato. Un sistema che cattura la luce del sole per ridurre le esigenze di illuminazione interna, per esempio, può anche usare il calore per riscaldare e purificare l'acqua. Un muro sostiene una microfattoria, i cui ecosistemi sono progettati per interagire con gli esseri umani e promuovere la salute. I materiali da costruzione mantengono il carbonio fuori dall'atmosfera mentre forniscono un supporto strutturale. Questi edifici sono in gran parte autosufficienti, ma interagiscono costantemente con i loro occupanti e l'ambiente circostante in modi che mirano a lasciare entrambi in condizioni migliori.

"Andiamo fino in fondo in laboratorio e lavoriamo insieme a fisici, scienziati dei materiali e ingegneri per vedere come possiamo manipolare i flussi di energia e materiali in modi diversi, e come possiamo soddisfare più criteri tecnici, funzionali, estetici e culturali contemporaneamente", dice Dyson. "Se riusciamo a farlo, possiamo fornire sistemi che hanno molto valore per la società, e possiamo iniziare a muoverci verso l'energia netta zero in loco, l'acqua, eccetera in modo reale". Dico sempre agli studenti: "Siete così fortunati ad entrare in questo campo proprio adesso, perché l'architettura si è spalancata", dice Alan Organschi, architetto, critico senior alla Scuola di Architettura e direttore dello studio Gray Organschi Architecture di New Haven. "Non si tratta più di sedersi a una scrivania e disegnare grattacieli o case. Si tratta di pensare sistematicamente a ciò che consumiamo e a dove andrà alla fine della sua vita".