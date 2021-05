Apple macina utili con l’iPhone grazie al 5G cinese

Apple parlerà a lungo di come si è "trovata" bene in Cina nell’ultimo trimestre: per anni: ha riportato guadagni trimestrali migliori del previsto e le sue azioni sono inizialmente balzate del 4%.

C'è stata un'enorme domanda di iPhone in tutto il mondo, ultimamente, con entrate che hanno superato del 16% le previsioni degli analisti. Ma i modelli abilitati al 5G di Apple sono stati particolarmente popolari in Cina, la cui transizione alle reti 5G è pienamente in corso. In effetti, questo picco nella domanda potrebbe essere stato il motivo per cui le entrate complessive di Apple hanno battuto le aspettative del 16%. E mentre la società ha scelto di non offrire una previsione di guadagno per questo trimestre, ha aumentato il suo dividendo e ha promesso più buyback per aumentare il prezzo delle azioni.

Uno degli obiettivi principali per gli investitori di Apple sono i suoi servizi di abbonamento: si pensi alla Apple TV, Apple Music e l'App Store. L'azienda si sta orientando sempre di più verso questo segmento, che ha vendite più costanti e margini di profitto molto più alti dell'hardware. Quindi non c'è da meravigliarsi che gli investitori fossero ottimisti sui risultati di Apple: le entrate dei servizi sono cresciute di un migliore del previsto 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e l'utile della società è stato quasi il 40% più alto di quanto gli investitori avessero previsto.

Nel grande schema delle cose, la domanda di nuovi e più costosi iPhone sta effettivamente affondando. E poiché le vendite di iPhone costituiscono ancora la metà delle entrate totali di Apple, l'azienda sta cercando di compensare questo calo vendendo più dei suoi modelli più economici. Questa strategia potrebbe aver avuto un colpo di fortuna mercoledì: il presidente degli Stati Uniti ha introdotto un nuovo piano che richiede 800 milioni di dollari in tagli fiscali e crediti, che dovrebbero dare alle famiglie a basso reddito più soldi da spendere nei piccoli lussi della vita.