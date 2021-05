Scontro Fedez-Rai, un'altra lettura

è possibile, secondo il Codacons L'associazione dei consumatori guidata da Carlo Rienzi, da tempo in aperta polemica contro il cantante e la Ferragni, annuncia un esposto all'Antitrust per la pubblicità occulta fatta dal rapper e alla Commissione di vigilanza per la tentata censura, e scova un testo del 2011 di Fedez che di puro contenuto omofobo che, però, già due anni fa il rapper aveva in qualche modo minimizzato dicendo, in sostanza, che quelle erano state le parole "dissacranti" di un diciannovenne...