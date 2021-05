Sono tante le personalità a cui il Presidente della Repubblica ha conferito tra il 27 e il 30 dicembre del 2020 le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Scorrendo l'elenco che è stato caricato sul sito del Quirinale nelle ultime ore compaiono tanti i nomi del personale sanitario impegnato nell'emergenza sanitaria, tanti militari ma anche tanti esponenti della società civile e del mondo delle imprese e del lavoro.

Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.".

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine. L’Ordine, retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri è articolato nei gradi onorifici di: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere.

Escluso per ragioni particolari a nessuno può essere conferita, per la prima volta, una onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere.

L'onorificenza di Cavaliere è stata assegnata tra gli altri alla portavoce del Presidente del Consiglio Mario Draghi Paola Ansuini, al Membro del Direttorio e Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli, al Capo del Servizio Supervisione Mercati e sistema dei pagamenti dei Banca d'Italia Claudio Impenna, ai Commissari Consob Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti e Carmine di Noia

alle giornaliste Andrea Delogu di Radio2, Lorena Bianchetti di Rai 1 e alla conduttrice dell'Aria che tira a LA7 Myrta Merlino, al Preside della Facoltà di Arti e turismo all'Università Iulm Vincenzo Trione, al Presidente Osservatorio Permanente Giovani Editori Andrea Ceccherini, il consulente strategico d’impresa Roberto Race, il portavoce del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio Augusto Rubei, l'imprenditore Giorgio Ruini co-fondatore e Presidente di Bomi Group e il direttore di Caritas Padova don Luca Facco.

Tra i medici che hanno combattuto in prima linea l'emergenza Covid anche il microbiologo e professore ordinario di Microbiologia all'Universita di Padova Andrea Crisanti e il direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano Fabrizio Ernesto Pregliasco.

Quella di Ufficiale agli artisti e conduttori Rai Rosario Fiorello e Flavio Insinna, all'attore Neri Marcorè, al regista Pier Francesco Pingitore, al giornalista Lorenzo Del Boca, alla presidente della Fondazione Guido Carli Romana Liuzzo, al costituzionalista Michele Ainis, all'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, all'economista di Banca d'Italia Riccardo Cristadoro, già consigliere economico del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed ora consigliere del Ministro all'Economia Daniele Franco, al vicedirettore de Il Corriere della Sera Venanzio Postiglione e al Direttore dell'Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma Rocco Papalia.

A ricevere l'onorificenza di Commendatore il questore di Venezia Maurizio Masciopinto, il Senior Advisor Cultura di Pirelli Antonio Calabrò, il direttore degli affari istituzionali di Cdp Davide Colaccino, il Direttore Generale dell'Agenzia ICE Roberto Luongo, l'ad di Thales Alenia Space Italia Massimo Comparini, il calciatore Fabio Cannavaro, il giornalista Alain Elkann, la Presidente di CDP Venture Capital Francesca Bria, il capo del Cerimoniale di Stato alla Presidenza del Consiglio Enrico Passaro, il direttore generale di Banca d'Italia Luigi Federico Signorini.

L'onorificenza di Grande Ufficiale è stata conferita tra gli altri al cantantautore Claudio Baglioni, ai medici Paolo Ascierto e Andrea Ballabio, ai Ministri Vittorio Colao e Roberto Cingolani, all'ex capo di gabinetto del Ministro dell'Economia Gualtieri e presidente di sezione del Consiglio di Stato Luigi Carbone, al presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, al Direttore generale delle finanze Fabrizia Lapecorella, all'economista Mariana Mazzucato, al vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti Dario Scannapieco e

al presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli.

Hanno ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, la più alta di rango, il Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta, il commissario Consob Paolo Ciocca, l'Economista e editorialista Carlo Cottarelli, gli ummunologi Anthony Fauci e Alberto Mantovani, il Segretario generale di Confartigianato - Cesare Fumagalli, il diplomatico e capo di gabinetto del Ministero degli Esteri Ettore Francesco Sequi e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa.