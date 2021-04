Il ‘saper fare’ italiano, dall’artigianato all’agroalimentare, dalla meccanica al design fino alle tecnologie più sofisticate, raccontato su uno schermo di 100 metri quadrati con le immagini del premio Oscar Gabriele Salvatores. Sarà il biglietto da visita del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, insieme alle altre immagini del regista dedicate ai paesaggi italiani più suggestivi che saranno proiettate a 360 gradi nel Belvedere, una finestra circolare sui territori del Paese: un modo per ricordare anche l’importanza di protezione e cura dell’inestimabile valore che il nostro Paese rappresenta per il mondo intero. Salvatores è stato scelto da una commissione presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi, che gli ha affidato il compito di narrare ciò che viene evocato sin dal titolo della partecipazione italiana, “La Bellezza unisce le Persone”, che a sua volta declina il claim di Expo Dubai “Connettere le menti, creare il futuro”. Le riprese devono ancora iniziare: nelle prossime settimane il regista premio Oscar, con la produzione di Indiana Production, attraverserà le Regioni che hanno aderito al progetto, realizzando riprese che verranno poi editate e infine proposte per l’intera durata del semestre espositivo ai visitatori del Padiglione Italia. «Credo che la bellezza, l’arte e anche se vogliamo il piacere della vita che l’Italia sa ben fornire ed esportare possano veramente aiutare a cambiare il mondo», ha affermato Gabriele Salvatores, che ha aggiunto di volersi avvalere per le riprese di una troupe molto giovane. «La bellezza italiana che Gabriele Salvatores racconterà magistralmente è la bellezza che si fonda sulle diversità dei suoi territori e dei suoi saperi: così le nostre Regioni saranno, per la prima volta in un’Esposizione Universale, partner artistici del Padiglione italiano, realizzandone i contenuti per l’intero periodo dell’Expo», ha affermato Paolo Glisenti, commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, «per rilanciare il turismo, a cominciare da quello esperienziale, ma anche per far crescere l’attrazione dei capitali internazionali verso le filiere d’impresa dall’artigianato alla grande industria, e far crescere l’attrazione di capitale umano verso i centri di competenza scientifica e tecnologica destinati a generare innovazione e sostenibilità nel futuro». «Tutti i paesaggi del nostro Paese, ad esclusione di quelli naturali, sono di fatto espressione diretta del saper fare italiano. Sono molto contento che sia un autore come Gabriele Salvatores, con la sua sensibilità, a raccontare e declinare tutto questo», ha dichiarato Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. La narrazione conterrà anche le ‘Short Stories’, mostre temporanee con un approfondimento tematico sulla nostra cultura e arte oltre che sulle innovazioni contemporanee nei campi della salute, della medicina, dello spazio e del design. «Storie che rappresentano spesso competenze uniche al mondo» aggiunge Glisenti, «quelle di un’innovazione capace, come è successo tante volte nei secoli e accade ancora nel presente, di cambiare il corso della storia e dell’umanità grazie alla visione e alla consapevolezza di vivere in un territorio di inestimabile valore naturalistico, paesaggistico e culturale».