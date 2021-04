Benvenuti nel “meraviglioso mondo del post-Covid 2019”

L’ha chiamato proprio così, “il meraviglioso mondo del post Covid”, e non per fare dello spirito o del facile negazionismo ma perché, da economista di lunghissima esperienza, sa bene che il Covid non è la “fine della storia”. Per Jacques Attali, l’autore della formula (“Le monde merveilleux de l’après-Covid”, editoriale imperdibile apparso a fine febbraio sul quotidiano Les Echos) quel che è accaduto con i vaccini è la migliore dimostrazione di come il mix virtuoso di globalizzazione e lotta planetaria alla pandemia abbiano prodotto, e in tempi brevissimi, risultati strabilianti. Con il sostegno finanziario degli Stati, Big Pharma e start-up (vedi il caso dell’americana Pfizer e della tedesca BioNtech) hanno messo a punto sieri efficaci a tempo di record. Grazie a una filiera scientifica e industriale che non conosce frontiere e sovranismi nazionali.

Il mondo sembra aver capito – ecco il ragionamento di Attali – che è arrivato il tempo di occuparsi del pianeta e del benessere dell’umanità visto che basta un virus che fa il salto di specie (spillover) per responsabilità unicamente umane a mettere in crisi tutto. Da qui lo sviluppo atteso delle energie rinnovabili (il costo del solare si è dimezzato e quello dell’eolico è crollato di due terzi), la “messa a terra” di tecnologie poco (o meno) inquinanti come la propulsione elettrica delle automobili (dal 2030 la Ford produrrà solo vetture elettriche in Europa), mentre continuano a chiudere le centrali a carbone sia in Europa sia negli Stati Uniti (anche durante la presidenza Trump). In fondo, il segreto del “meraviglioso mondo post Covid” è uno solo: frontiere aperte e solidarietà globale. La prova all’incontrario è quel che sta accadendo nella Gran Bretagna del post-Brexit.

La Brexit fa male… all’UK

Il Regno Unito di Boris Johnson corre seri rischi di veder rallentare la sua crescita proprio a ragione della Brexit che blocca la disponibilità di manodopera in settori cruciali dell’economia. Il Financial Times ha raccontato il caso dell’azienda agricola Varfell Farms, il più grande produttore di fiori della Cornovaglia, che è stato costretto a rinunciare alla raccolta dei suoi famosi narcisi gialli (le giunchiglie) per mancanza di manodopera, braccianti che arrivavano ogni anno dall’Europa dell’est. Ogni anno la Varfell Farms ne reclutava 750, quest’anno con le frontiere chiuse causa Brexit a raccogliere i narcisi ce n’erano meno di 400. Anche nel mitico National Health Service, quello che ha salvato Johnson dal Covid, mancano 40mila tra infermieri e addetti ai servizi e “lo stesso accade per i lavori più qualificati nella finanza e nell’engineering” ha ricordato al Financial Times un economista rinomato del King’s College. In una parola: Brexit e Covid, insieme, hanno fatto un disastro. Secondo l’Istat inglese (Economis Statistics Centre) l’epidemia ha causato “un esodo senza precedenti” di lavoratori dalla Gran Bretagna verso i Paesi d’origine (almeno 1,3milioni di persone, 700mila solo da Londra), mentre i nuovi arrivi sono stati fermati alla frontiera dalle nuove regole che consentono l’ingresso nel Regno Unito solo a chi può dimostrare di avere un contratto di lavoro da 25.600 sterline l’anno (29.600 euro) vale a dire uno stipendio di 2.467 euro al mese. “Nel settore delle costruzioni” denuncia una società di lavoro interinale di Londra, la City Site “la situazione è drammatica. Più di metà della manodopera arrivava dall’Est Europa e ora i cantieri sono fermi. Bisognerebbe sviluppare le scuole professionali, ma per avere muratori o carpentieri esperti ci vogliono almeno due anni”.

Ci vogliono altre prove per dimostrare che la Brexit farà male all’economia inglese? Vero che la Borsa sta dimostrando una straordinaria resilienza ed è passata al contrattacco contro la rivale Amsterdam a colpi di deregulation normativa (ora per quotarsi basterà collocare il 15% del capitale e non il 25 come richiesto oggi), ma intanto il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle finanze, deve aumentare l’imposta sulle società dall’attuale 19 al 25% a partire dal 2023. Perché i 280 miliardi di sterline impegnati finora dal governo per sostenere l’economia britannica bisognerà recuperarli in qualche modo e le previsioni di crescita, dopo un rimbalzo immediato (il 7% nel 2022), non vanno al di là dell’1,7% dal 2023 in poi. E forse non servirà neanche creare otto “porti franchi”, da Londra a Liverpool, e provare a diventare la Singapore d’Europa.

La finanza sceglie l’ambiente

Il big boss di BlackRock ha chiesto ai suoi dirigenti di investire massicciamente in aziende che si occupano d’ambiente e d’ecologia e che hanno comunque una governance orientata al sociale e al rispetto del pianeta.

Oggi queste “aziende buone” sono meno del 2% del portafoglio di BlackRock e quindi il mercato è sterminato. Entro la fine del 2021 BlackRock si doterà di uno speciale indice per misurare le performance (finanziarie) delle società in portafoglio collegate ai benefici sull’ambiente. Insomma, finanza e sostenibilità in un unico algoritmo. Se gli americani sposano l’ambiente, i norvegesi del Fondo sovrano, uno dei più grandi al mondo – 1075 miliardi di attivi – sono diventati sensibili all’equità fiscale. E perciò hanno deciso di disinvestire in quelle aziende basate per evidenti ragioni fiscali nelle famigerate isole Cayman.

È una scelta importante e non solo di immagine perché il portafoglio “off shore” del fondo norvegese ha generato solo nel 2020 una plusvalenza complessiva di 100 miliardi di corone (9,5miliardi di euro) sui risultati di 372 società basate alle Cayman. Plusvalenze che potrebbero azzerarsi già a partire dal 2021. È il “meraviglioso mondo del post Covid”.