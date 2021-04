A trainarci fuori dal pantano sarà il solito zio d'America

Attenzione. Lo zio d’America sta per tornare da noi con una valigia carica di dollari. I conti sono presto fatti: basta sommare i 900 miliardi di dollari approvati dalla vecchia amministrazione Trump ai 1.900 elargiti dal presidente Biden. A questi vanno aggiunti i fondi che, causa la pandemia, le famiglie americane hanno dovuto risparmiare, una cifra che, secondo le stime, supera i 1.000 miliardi.

Certo, a fronte c’è la crisi che ha colpito duro, specie in alcuni Stati: circa la metà dei cittadini della California hanno dovuto ricorrere all’assistenza pubblica, percentuale che sale al 90 per cento nella popolazione di colore. Ma ci sono anche isole felici: in Florida, ad esempio, l’industria della ristorazione si è ripresa alla grande (+8% l’occupazione) mentre le prenotazioni di Airbnb registrano massimi assoluti.

Insomma, il più imponente piano di sostegni dell’economia che la storia ricordi sta producendo i suoi effetti: il Pil Usa, calcola la Fed, salirà del 6,5% di qui alla fine del 2021 sotto la spinta di un output gap (cioè la distanza tra Pil effettivo e potenziale) attorno all’11-12%. Più o meno il doppio di quanto potrà permettersi l’economia europea. Se queste stime verranno confermate, entro l’estate l’economia Usa avrà raggiunto i livelli prepandemia. L’Europa, invece, dovrà attendere ancora un anno per centrare l’obiettivo.

Ma la robusta cura ricostituente decisa da Washington non è destinata a ripristinare le regole così come solo maturate in America negli ultimi 4 anni, da Ronald Reagan in poi. L’amministrazione democratica è intenzionata a rivedere i principi in materia di tasse, spesa pubblica e mercato del lavoro. L’assegno ai cittadini, 1.400 dollari una tantum, è rivolto anche alla classe media, che guadagna 80 mila dollari l’anno, e non solo ai più poveri. I sussidi permettono di ridurre i contributi individuali per aver diritto all’assistenza sanitaria dell’Obama care, in più salgono i crediti fiscali per i figli. Insomma, non si tratta di un semplice piano di rilancio dell’economia, ma di un pacchetto di novità che incide sugli equilibri della società mentre, in parallelo, viene riconosciuto il ruolo dello Stato quale primo motore degli investimenti in infrastrutture e nell’ambiente.

Non è difficile capire che, come capita da almeno un secolo, il vento che soffia dagli Usa è destinato ad influenzare nel profondo le scelte europee ed in particolare quelle dell’Italia, fanalino di coda dell’Ocse, visti i minuscoli tassi di crescita.

In attesa che il dinamismo Usa si traduca in investimenti, è probabile un forte incremento degli acquisti americani in Cina e in Europa. Solo Pechino, al di là della feroce diatriba tra le superpotenze, è in grado di fornire fin da subito i servizi e le merci richieste dai consumatori Usa. Secondo Allianz l’import Usa salirà di 60 miliardi circa, poco meno della metà in arrivo dalla Cina. L’Europa, in particolare, dovrebbe aumentare le esportazioni di poco meno di 100 miliardi, ovvero 22 miliardi circa dalla Germania, più o meno dieci miliardi dall’Italia. La domanda Usa, quindi, si presenta come un robusto stimolo alla crescita per l’Unione Europea, ovvero la benzina che potrebbe alimentare il motore di economie che ancor prima della pandemia, giravano ai minimi per i vincoli del fiscal compact, figlio di una stagione politica, quella del debito zero, che la Germania su accinge ad archiviare perché, come ha già anticipato Mario Draghi, "le regole del Patto di Stabilità verranno discusse ed è difficile che restino uguali”. Salvo clamorose smentite (provocate dalla pandemia, in particolare), è legittimo attendersi un futuro boom per Piazza Affari, garantito anche dallo zio d’America.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "Il sole-24 ore" e "La Stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia