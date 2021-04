Yale racconta come i brontosauri si estinsero meno sciocchi

Sono vissuti 150 milioni di anni fa. Eppure i sauropodi – per capirci: i brontosauri e gli altri di quella sottospecie - catturano ancora la nostra attenzione. In questo caso, è perché un nuovo studio dell'Università di Yale sui dinosauri giganti, che si sono evoluti in modo specializzato rispetto alle specie più piccole, mostra che gli adattamenti specializzati nel cranio si sono verificati nei dinosauri sempre più giovani man mano che si sono evoluti.

I sauropodi, che includono Brontosaurus, Apatosaurus e Brachiosaurus, erano dinosauri giganti, mangiatori di piante, vissuti nel tardo Triassico fino al tardo Giurassico, 150 milioni di anni fa. Sono stati nominati dal paleontologo di Yale O.C. Marsh nel 1878.

I sauropodi avevano una struttura cranica unica, secondo un comunicato sullo studio. Le loro narici, le facce allungate, la parte posteriore del cranio e i muscoli della mascella si sono evoluti nel tempo, forse per consentire loro di nutrirsi sia sugli alberi che sul terreno.

"Ogni parte del corpo dei sauropodi è enormemente modificata, rispetto agli altri dinosauri. I loro crani non sono diversi. Ma nessuno aveva analizzato come e quando queste modifiche del cranio sono avvenute", ha detto il paleontologo di Yale Bhart-Anjan Bhullar, autore senior dello studio, che appare nella rivista Evolution.

Bhullar è un professore assistente nel Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie e assistente curatore al Museo Peabody di Storia Naturale di Yale.

Studiando i fossili di sauropodi a diverse età, i ricercatori sono stati in grado di vedere che, nel corso del tempo, le caratteristiche che sono apparse nei dinosauri adulti hanno gradualmente iniziato ad apparire negli animali più giovani, secondo il comunicato.

Lo studio della crescita di un individuo dalla giovinezza all'età adulta è noto come ontogenesi e lo studio delle strutture del corpo è la morfologia. Per studiare come queste strutture sono cambiate con l'invecchiamento dei sauropodi, "sono necessari più individui di età diverse per capire come i cambiamenti di sviluppo avvengono all'interno delle specie e tra le specie in un quadro evolutivo", ha detto il primo autore Matteo Fabbri, uno studente di dottorato nel Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie.

Utilizzando la scansione micro-CT, i ricercatori hanno creato modelli tridimensionali di crani di sauropodi - compresi due crani di Anchisaurus, una specie precursore dei sauropodi che Marsh ha trovato nel Connecticut nel XIX secolo e portato al Peabody.

In Anchisaurus, i giovani della specie assomigliavano ai dinosauri precedenti e svilupparono i loro crani unici da adulti, secondo il comunicato. Ma come le specie successive sono emerse, le stesse caratteristiche sono state trovate negli embrioni e nei giovani.

"Questa è la prima volta che questo processo, che è chiamato predisplacement, è stato dimostrato in modo convincente tra i dinosauri, e una delle poche volte che è stato dimostrato nel record fossile", ha detto Fabbri. "In definitiva, mostriamo come diversi gruppi di dinosauri hanno evoluto diverse strategie di sviluppo". "È una componente chiave mancante nella nostra comprensione di come queste creature massicce e allungate siano nate", ha detto Bhullar. "È anche una rara dimostrazione del modo in cui i cambiamenti nei tempi di sviluppo rompono i vincoli e permettono l'evoluzione di estremi di forma e funzione - in questi, forse i più estremi di tutti gli animali terrestri".