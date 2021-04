Nuova Zelanda, le banche obbligate alla sostenibilità

Per la prima volta al mondo, la Nuova Zelanda obbliga le banche a segnalare l'impatto sul clima dei loro investimenti. E’ una delle misure varate dal governo neozelandese di centro-sinistra guidato da Jacinda Ardern che ha impegnato la nazione del Sud Pacifico a diventare carbon neutral entro il 2050. Il ministro del commercio David Clark ha detto che la legge renderà obbligatorio il reporting sul clima per le banche, le compagnie di assicurazione e le società di investimento.

"Diventare il primo paese al mondo a introdurre una legge come questa significa che abbiamo l'opportunità di mostrare una vera leadership e aprire la strada ad altri paesi per rendere obbligatorie le informazioni sul clima", ha detto. Per Clark “è importante che ogni parte dell'economia neozelandese ci aiuti a ridurre le emissioni e a passare a un futuro a basse emissioni di carbonio. Questa legislazione assicura che le organizzazioni finanziarie rivelino e alla fine agiscano contro i rischi e le opportunità legate al clima".

Il ministro del cambiamento climatico James Shaw ha detto che i rapporti annuali probabilmente sottolineeranno il fatto che gli investimenti ad alto contenuto di carbonio diventeranno meno attraenti man mano che le misure per ridurre le emissioni prenderanno piede. "Non possiamo semplicemente arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050, a meno che il settore finanziario non sappia quale impatto stanno avendo i loro investimenti sul clima", ha detto: “Questa legge porterà i rischi climatici e la resilienza nel cuore del processo decisionale finanziario e commerciale".