Morgan Stanley fa volare i profitti dell’investment banking

I guadagni di Morgan Stanley hanno superato le aspettative dello scorso trimestre, con entrate dal business dell'investment banking dell'azienda più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quel segmento ha rastrellato commissioni massicce aiutando molte società di acquisizione a scopo speciale (Spac) a quotarsi in borsa - proprio come Wells Fargo, Goldman Sachs, e JPMorgan, che hanno tutti riportato guadagni da urlo. Così, nonostante la perdita di quasi 1 miliardo di dollari dalla debacle di Archegos Capital Management, Morgan Stanley ha ancora intascato un profitto da record di oltre 4 miliardi di dollari.

Morgan Stanley ha speso 13 miliardi di dollari per comprare il broker online E*TRADE l'anno scorso, e la mossa sembra una mossa accorta: E*TRADE - che ora vanta oltre 7 milioni di clienti, il 7% in più rispetto alla fine del 2020 - ha beneficiato pesantemente dell'esplosione di nuovi commercianti al dettaglio lo scorso trimestre. Anche Eaton Vance è stato denaro ben speso: Morgan Stanley ha acquistato la società di gestione degli investimenti per 7 miliardi di dollari nel 2020, spingendo il piatto di denaro che cura a 1,4 trilioni di dollari - da "solo" 600 miliardi di dollari in questo periodo dell'anno scorso.

L'interesse che le banche percepiscono sui prestiti è una fonte di reddito più stabile rispetto, ad esempio, all'investment banking, il che lo rende essenziale per la loro sopravvivenza. E mentre Morgan Stanley ha prestato il 15% in più di denaro nell'ultimo trimestre, potrebbe preoccupare il fatto che le quattro maggiori banche statunitensi abbiano tutte riportato un calo. Le famiglie, sembra, non solo non hanno bisogno di nuovi prestiti: hanno abbastanza spiccioli per pagare quelli esistenti. E anche se le imprese sono desiderose di prendere in prestito, c'è un modo molto più economico per loro di farlo: possono vendere obbligazioni - che attualmente vantano rendimenti bassissimi - per finanziare la loro crescita futura.