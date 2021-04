Ma guarda, anche Netflix paga il prezzo dell’eccesso

La crescita degli abbonati del primo trimestre di Netflix è stata inferiore al previsto. Forse colpa di previsioni troppo ambiziose, perché la società voleva battere il record di crescita e l’aveva annunciato, ma non ce l’ha fatta. Il servizio di streaming ha aggiunto solo quattro milioni di nuovi abbonati lo scorso trimestre, ben due milioni in meno di quanto promesso. E troppo alto è anche il target fissato per il trimestre in corso, a quanto pare: Netflix ha ammesso che si aspetta di aggiungere solo un milione di abbonati contro i 4 milioni previsti. Questo conta molto perché i nuovi abbonati sono un proxy per il reddito futuro, quindi mentre i costi più bassi della produzione ritardata hanno spinto il profitto oltre le aspettative, gli investitori più freddi e calcolatori hanno mandato le azioni di Netflix giù del 10%.

Il fatto è che il profitto di Netflix non tiene nemmeno conto dell'intero costo di produzione dei contenuti, che viene spalmato su alcuni anni anche se l'azienda generalmente paga tutto in anticipo. Gli investitori, quindi, preferiscono guardare al numero degli abbonati, una cifra che Netflix non può oscurare con stranezze contabili, per capire quanto denaro porta in cassa ogni anno. O piuttosto, quanto non ne porta: il gigante dello streaming non ha fatto abbastanza contanti per coprire i costi in quasi tutti gli anni dal 2012. Questa è una tradizione che ha promesso di cessare quest'anno, ma potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi quando la produzione tornerà a pieno regime...

Eppure, un recente sondaggio di Morgan Stanley ha scoperto che il 39% degli americani pensa che Netflix abbia il miglior contenuto originale di tutti i servizi di streaming - ben davanti ad Amazon Prime (12%) e Disney+ (7%). E questo aggiornamento a parte, gli investitori sembrano essere d'accordo che il mondo ha bisogno di più streaming: del resto, le azioni di Netflix sono salite di circa l'80% da quando Disney+ è stato lanciato, superando i guadagni medi del 15% dei suoi concorrenti. E allora? Allora la probabile spiegazione è che l’offerta globale di contenuti video sta diventando sovrabbondante, e alla fin fine questo comprimerà ricavi e margini di tutti gli operatori. E’ l’implacabile legge della ridondanza, che sulla Rete colpisce prima o poi tutti i contenuti…