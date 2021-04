L’ex petroliere texano oggi allevatore fa soldi con l’eolico

L’allevatore di bestiame Bobby Helmers ascolta le pale delle sue sei turbine eoliche giganti che tagliano l'aria negli stessi campi del Texas che una volta risuonavano del suono delle pompe di petrolio. Come JR e Bobby Ewing, personaggi principali della serie televisiva di successo degli anni '70 e '80 "Dallas", Helmers ha ospitato pozzi di petrolio sulla sua terra per decenni. Ma con l'energia rinnovabile sempre più praticabile anche nello Stato della Stella Solitaria, ricco di petrolio, il 79enne è tra i diversi allevatori che hanno chiuso le loro pompe e sono passati all'energia eolica.

Si meraviglia ancora del poco rumore che proviene dalle massicce turbine, ognuna delle quali taglia un diametro di 120 metri sulla proprietà, e del gusto della modernità che hanno portato tre anni fa in un tradizionale ranch di bestiame di proprietà della famiglia di sua moglie Sandra da tre generazioni.

"Gli Stetson e i cavalli sono stati sostituiti da berretti e pick-up", ha detto Helmers, riferendosi all'iconico marchio di cappelli da cowboy a tesa larga. Le mucche, tuttavia, rimangono nel ranch a San Angelo, circa 250 miglia (400 chilometri) a sud-ovest di Dallas. Gli Helmer e un dipendente allevano 125 capi di Brangus, un ibrido tra la razza Angus apprezzata per la sua carne tenera e la Brahman nota per la sua resistenza al calore. Ma oggi, metà delle entrate operative del ranch provengono dalle turbine.

A poche miglia di distanza, in un piccolo edificio situato tra cespugli di ginepro e cactus, Kevin DeFoor gestisce una decina di lavoratori incaricati di mantenere il parco eolico di 76 turbine, comprese quelle sul terreno degli Helmer.

"La regione si è sviluppata grazie all'agricoltura, all'allevamento e al petrolio", ha detto il 48enne DeFoor, dipendente del gigante francese dell'energia Engie, che gestisce il parco eolico.

Ci è voluto un po' prima che il nativo della zona si rendesse conto che le ricchezze locali non si trovavano solo nel terreno. Nel 2007, DeFoor, un ex direttore di prigione, è diventato il primo della sua famiglia a lavorare nel settore dell'energia eolica. "Le nostre turbine girano il 50% delle volte", ha detto DeFoor, in quella che ha definito una "grande performance" per il settore eolico statunitense.

L'appello del presidente Joe Biden per una rivoluzione dell'energia pulita è risuonato in Texas. Lo stato noto per i suoi combustibili fossili ha investito molto dai primi anni 2000 per diventare il primo produttore di energia eolica della nazione e il secondo produttore di energia solare.

Mucche e turbine coesistono nel ranch di Bob Helmers in Texas, dove leader come l'ex governatore George W. Bush, poi presidente degli Stati Uniti, hanno promosso un approccio all-of-energy. "Contrariamente alla credenza popolare, il governatore del Texas (e poi presidente degli Stati Uniti) George W. Bush, e poi il suo successore Rick Perry non volevano che il Texas dipendesse solo dal petrolio", secondo Joshua Long, professore associato di studi ambientali alla Southwestern University vicino a Austin.

Ma non è per convinzione ambientale che Helmers è passato dal petrolio all'eolico. Installate all'inizio degli anni '90, le sue pompe a petrolio hanno cominciato a produrre rendimenti sempre più bassi, e dopo circa tre decenni, l'appaltatore che le gettava alla fine ha gettato la spugna.

Il gruppo Infinity Renewables ha organizzato un incontro con Helmers e i suoi vicini in un ristorante vicino, dove le potenziali royalties dall'energia eolica descritte dai pretendenti hanno convinto Helmers a fare il cambio. Le riserve e i profitti del petrolio possono diminuire, ha detto, mentre "nell'eolico, la produzione è stabile", e le quote di profitto aumentano negli anni man mano che gli investimenti vengono ammortizzati.