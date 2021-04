Italian sounding, seconda puntata venerdì 30 aprile

Non si ferma l’impegno di Economy Magazine e il gruppo Rödl & Partner per portare alla luce la pratica ingannevole di imitare il cibo italiano da parte di concorrenti sleali e contraffattori in decine di paesi nel mondo. La seconda puntata del roadshow di incontri, in versione virtuale, si terrà venerdì 30 aprile dalle 12 alle 13, in diretta streaming su www.economymagazine.it sulla pagina Facebook EconomyMagazine.it e sul canale YouTube Economy Group.

Titolo del webinar “ITALIAN SOUNDING TRA BREXIT E PNRR”. L’evoluzione del mercato britannico – da sempre cruciale per i nostri esportatori - dopo la brexit e le grandi opportunità aperte dal piano nazionale di ripresa e resilienza per tutta l’economia italiana sono le due premesse da cui muove il webinar.

Per discuterne sono stati coinvolti i professionisti di Rödl & Partner, colosso multinazionale della consulenza legale e fiscale presente in oltre 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia (Milano, Padova, Roma e Bolzano), che approfondiranno quali contromisure possiamo adottare per tutelare e proteggere i nostri marchi e prodotti. Ciò nella maniera più pragmatica possibile, analizzando casi concreti, customizzati sulle diverse realtà e suggerendo pratiche e strumenti per supportare i vostri e nostri produttori ad arginare il fenomeno dell’Italian Sounding, anche sulla commercializzazione online.

Parteciperanno, moderati dal direttore di Economy Sergio Luciano:

• Colonello Luigi Cortellessa, comandante del comando Carabinieri Tutela Agroalimentare

• Federico Desimoni, direttore Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

• Barbara Klaus, avvocato e partner Rödl & Partner

• Lorenzo Marini, art director e fondatore dell’agenzia Lorenzo Marini Group

• Domenico Mauriello, segretario generale di Assocamerestero