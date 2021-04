Intesa accende i motori delle Pmi

Si chiama “Motore Italia” perché l’intento è quello di ridare una spinta alle imprese italiane fiaccate dall’emergenza pandemica. È il nuovo progetto di Intesa Sanpaolo a sostegno delle Pmi, con una dotazione da 50 miliardi di euro. Tra le misure previste: nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020.

Il programma “Motore Italia” di Intesa Sanpaolo si compone di cinque linee di intervento, calibrate sulle direttrici strategiche della crescita del Paese che, complessivamente, potranno innescare nuove erogazioni di credito per oltre 50 miliardi di euro, grazie anche al supporto delle risorse rese disponibili attraverso il Fondo Centrale di Garanzia e Sace. La prima linea strategica è quella relativa alla liquidità e all’estensione dei finanziamenti fino a 15 anni. Inoltre, il Gruppo Intesa Sanpaolo sta pianificando nuove modalità per sviluppare con ciascuna impresa soluzioni per estendere ulteriormente, anche oltre i 15 anni, la durata dei finanziamenti in corso. Il secondo pilastro del piano punta a supportare nuovi investimenti per favorire il rinnovamento tecnologico, la transizione digitale, l’innovazione e la ricerca industriale delle Pmi. Terza area di intervento è il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese, dedicando misure per finanziare investimenti in ottica Esg ed economia circolare. Sono già attivi i nuovi S-Loans: si tratta di una linea specifica di finanziamenti volti a supportare le iniziative delle imprese verso la transizione sostenibile, che in pochi mesi dalla loro introduzione hanno già messo a disposizione oltre 800 milioni di euro. Un’ulteriore linea verso la transizione sostenibile riguarda gli interventi a favore dell’efficientamento e della riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. La quarta linea strategica è il rafforzamento dell’offerta e delle strutture consulenziali dedicate a operazioni di finanza straordinaria per pmi. L’obiettivo è favorire la crescita dimensionale delle imprese attraverso operazioni di M&A, rafforzamento patrimoniale o soluzioni di finanza innovativa quali l’emissione di bond. L’offerta è ulteriormente rafforzata con strumenti finanziari e bond con garanzia pubblica. Grazie alla collaborazione con Elite di Borsa Italiana, sono già state avviate esperienze come i basket bond e Elite Lounge per le pmi.Si tratta di un supporto specialistico che ha già sostenuto oltre 300 deal per un controvalore di oltre 4,5 miliardi di euro. Il quinto pilastro del Piano mette a disposizione delle pmi strumenti per favorirne l’orientamento alla digitalizzazione e allo sviluppo anche attraverso servizi non finanziari. Per colmare il gap in ambito digitale, Intesa Sanpaolo ForValue e le sue società partner

offrono alle imprese supporto nel posizionamento digitale per rafforzarne la presenza sul web e garantirne la competitività nel mercato attuale e potenziale.

Inoltre, grazie alla nuova realtà operante nel Gruppo, Intesa Sanpaolo RentForyou, le pmi potranno optare per il noleggio operativo a lungo termine come soluzione alternativa all’acquisto dei beni strumentali.