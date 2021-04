Ci piace: il bello di Invitalia ora veste Corneliani / Non ci piace: se il delivery nel cesto porta anche disagio sociale

Ci piace: il bello di Invitalia ora veste Corneliani

La holding pubblica è riuscita a coinvolgere il colosso Investcorp nel salvataggio e a fargli investire 7 milioni

Domenico Arcuri (nella foto), il discusso ex-commissario all’emergenza Covid, strascelto da Giuseppe Conte e dimissionato da Mario Draghi, non aveva mai mollato la presa su Invitalia, la holding di partecipazioni industriali del governo di cui è amministratore delegato. E, sotto l’egida del nuovo ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, l’Invitalia “di Arcuri” ha firmato pochi giorni fa un’operazione di salvataggio in grande stile, quella della Corneliani di Mantova, che scongiura la chiusura di una azienda tessile storica, attiva dal 1930.

Il tavolo decisivo per l’accordo ha coinvolto sindacati, azienda, Regione Lombardia, Comune di Mantova, Invitalia e il Fondo Investcorp, non nuovo a incursioni vincenti nel lusso italiano (fu proprio lui a rilevare, tanti anni fa, la Gucci). La nuova compagine investirà di 17 milioni di euro in una newco che “ridarà un futuro alle lavoratrici e ai lavoratori di Mantova”, ha detto Giorgetti. Di fronte al piano industriale, convincente, Investcorp ha deciso di investire 7 dei 17 milioni in arrivo, destinato a diventare azionista di maggioranza della società, che avrebbe così modo di accedere al Fondo marchi storici creato dal Governo garantendo il concordato in continuità e scongiurando la liquidazione dell’azienda. L’operazione dovrà essere perfezionata entro il 13 aprile. Ora si dovrà lavorare al piano industriale e occupazionale da presentare ai sindacati. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro. Per Arcuri una piccola soddisfazione ma importante, dopo la doccia gelata dell’estromissione dall’incarico emergenziale.