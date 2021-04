Giulio Malgara: «Riusciremo a ripartire soltanto rilanciando i consumi.Ecco perché è ora di pianificare grandiose campagne pubblicitarie»

Non pensiamo di poter ripartire senza grandi campagne pubblicitarie». Torna sul luogo del delitto Giulio Malgara, per 25 anni presidente dell’Upa, Utenti pubblicitari associati, fondatore dell’Auditel nonché autore, con Sergio Luciano, del libro “Uno spot ci salverà. Uno spot ci salverà. Come e perché la pubblicità ha cambiato (e cambierà) la storia economica italiana”. Appassionato apostolo degli spot televisivi, Malgara punta sul potere trainante del’advertising per far ripartire il Paese: «Mi rendo conto che possa apparire fuori luogo parlare di pubblicità in un momento come questo, ma non lo è affatto».



Perché?

Bisogna iniziarne a parlarne oggi per essere pronti tra un anno, quando davvero dovremo ripartire. Non sprechiamo tempo, come già abbiamo fatto per le vaccinazioni, arrivando impreparati. Ripartiremo solo se riprenderemo a consumare...

...E riprenderemo a consumare solo se ci spingerà a farlo la pubblicità.

Certo! Gli italiani durante la pandemia hanno messo in banca più di 130 miliardi di euro: sono i soldi che non hanno speso in vacanze, ristoranti, acquisti. Ecco, questi miliardi dobbiamo tirarli fuori nelle banche e farli confluire nei consumi.

Mica facile...

Ecco perché servono campagne pubblicitarie efficaci: non possiamo pensare che dopo due anni di completa apatia, con giornate, settimane, mesi trascorsi sul divano o davanti a uno schermo si riprendano le vecchie abitudini immediatamente. Dovranno essere fatte fior di campagne pubblicitarie per riportare italiani ai consumi pre-pandemia.

Pensa a qualche comparto in particolare?

Il turismo, per esempio. Se non faremo massicce campagne all’estero sulle mete italiane, sulla cultura, sulla bellezza dei nostri mari, non avremo quel rilancio che dovremmo ottenere dopo anni di investimenti fatti su alberghi e infrastrutture. Il turismo è uno dei punti importanti del Pil.

E queste campagne su che mezzo andrebbero fatte?

Più che il mezzo, in questo caso conta il Paese: dobbiamo andare in Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e prendere per mano i turisti per portarli da noi. Senza pubblicità non riusciremo a farlo: persino le vendite di Coca Cola, il brand più noto al mondo, senza pubblicità diminuiscono. Non possiamo pensare di poter ripartire senza grandi campagne di pubblicità. Non parlo di comunicazione, né di storytelling: parlo di advertising puro.

Eh, ma ci vuole creatività...

Ecco perché bisogna iniziare a pensarci ora. E non solo per il turismo, badi bene. Dobbiamo essere pronti per settembre del 2022, quando si riaprirà davvero l’anno commerciale.

E a quali media pensa?

Secondo me ci vuole molta tv, i grandi giornali, gli eveneti sportivi, il web... Insomma: tutto quello che arriva al consumatore. Bisogna rialzare l’Ifp, l’Indice di Felicità Privata: produce denaro tanto quanto il Pil e in questo momento è molto compromesso.

Ricapitolando: senza rilanciare i consumi, non andremo da nessuna parte, insomma. E senza pubblicità i consumi non ripartiranno.

È una regola che vale da sempre. Lo sanno bene le varie Ferrero, Barilla, Invernizzi: se dietro il prodotto, per quanto ottimo, non ci fosse stata la pubblicità, il prodotto non avrebbe volato. Neppure Gatorade, che lanciai io, senza pubblicità sarebbe decollato. Eppure la lezione non è stata imparata. C’è un appannamento di tutti i marchi. Sono stati costruiti con anni di investimenti, ma senza pubblicità ritornano al punto di partenza.